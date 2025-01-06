تألق شباب الأهلي ودبا الحصن والشارقة في انطلاق كأس رجال اليد

فاز الشارقة على ضيفه الوحدة بنتيجة 44/ 12، في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية، ضمن منافسات كأس اتحاد اليد للرجال، وأنهى الشارقة الشوط الأول بنتيجة 23/ 4، ولم يختلف الحال كثيراً على صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، الذي حقق فوزاً عريضاً على ضيفه فريق مليحة «الحصان الأسود» بنتيجة 32/ 19، في مباراة دانت أفضليه الأداء والنتيجة لأصحاب الأرض، حيث أنهى «الفرسان» الشوط الأول بنتيجة 16/ 8، كما حقق فريق دبا الحصن بعقر داره فوزاً مهماً على ضيفه الوصل بنتيجة 21/ 16 رغم أن الشوط الأول انتهى بالتعادل 7/7، ليواصل فريق الوصل نزيف النقاط، خاصة أنه يخوض بطولات الموسم حتى الآن بدون لاعبين محترفين.

يذكر أن اتحاد الإمارات لكرة اليد قام بإجراء قرعة مسابقة كأس الاتحاد، بمشاركة 7 أندية، هي الشارقة وشباب الأهلي، والنصر، ومليحة، ودبا الحصن، والوحدة، والوصل. وتقام منافسات البطولة على مرحلتين، الأولى تمهيدية، والثانية الأدوار الاقصائية بمشاركة لاعبي الفئة الأولى فقط وتشمل كل من اللاعبين المواطنين، وحملة جواز سفر الدولة، وأبناء المواطنات.