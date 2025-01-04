3 مباريات في انطلاق كأس اتحاد اليد للرجال

تنطلق، اليوم، منافسات بطولة كأس الاتحاد لفرق رجال اليد، التي تمثل المسابقة الرابعة في الموسم، وتشهد الانطلاقة اليوم مباراتين لحساب المجموعة الأولى، يلتقي في الأولى شباب الأهلي مع ضيفه فريق مليحة،، ويحل فريق الوصل ضيفاً على فريق دبا الحصن، وتشهد المجموعة الثانية مباراة وحيدة يستقبل فيها فريق الشارقة فريق الوحدة.

وكانت لجنة المسابقات قد قسمت الفرق السبعة المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، ضمت الأولي فرق شباب الأهلي ومليحة ودبا الحصن والوصل، بينما ضمت المجموعة الثانية 3 فرق، هي الشارقة والوحدة والنصر، الذي يغيب عن الجولة الأولى اليوم السبت.

وتقام المسابقة على مرحلتين (مرحلة تمهيدية - ومرحلة الأدوار الإقصائية).