«اتحاد اليد» ينتظر اعتماد النظام الأساسي

أعلن ناصر الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، أن مجلس إدارة الاتحاد بانتظار اعتماد وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية النظام الأساسي للاتحاد، الذي يأتي في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات للدورة الجديدة لمجلس إدارة اتحاد كرة اليد 2024/ 2028.

لوائح

وأوضح الحمادي جاهزية هذا النظام المستمد من اللوائح والنظم الأساسية، التي تعزز ممارسة الحوكمة المؤسسية، وفق الإصدار الثاني من دليل حوكمة الاتحادات الرياضية، الذي أصدرته وزارة الرياضة، ويمثل مرجعاً استرشادياً للاتحادات الرياضية في مراجعة وتطوير أنظمتها الأساسية ولوائحها التنظيمية والمتوافقة مع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعاير المعتمدة دولياً وإقليمياً.

وأكد الحمادي جاهزية النظام الأساسي للعملية الانتخابية، وتم إرساله إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية لاعتماده، ومن المتوقع أن نقوم بمنتصف شهر يوليو الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية، والذي سيتم خلاله جميع الخطوات المتبعة للانتخابات من حيث تشكيل لجان الانتخابات والطعون والاستئناف والبرنامج الزمني للانتخابات، ونأمل أن يكون القادم أفضل، والذي ننشده جميعاً.