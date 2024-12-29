مليحة يهزم الوصل ويواصل تربعه على قمة دوري رجال اليد

واصل فريق كرة اليد بنادي مليحة تربعه على قمة بطولة دوري رجال اليد، بختام الجولة الخامسة بالدور التمهيدي للبطولة عقب فوز على الوصل بعقر دارة 32 /28، أول من أمس، رافعاً رصيده إلى 13 نقطة في المباراة، التي لم تخلُ من الإثارة والندية، وخاصة في شوطها الثاني، الذي قلب خلاله مليحة النتيجة، خاصة بعد أن انتهى شوطها الأول لصالح الوصل 18/ 14، ليظفر بالفوز والتمسك بالصدارة، ويبقى الوصل بالمركز السادس برصيد 6 نقاط.

في نفس الجولة حقق فريق شباب الأهلي فوزاً مهماً على مضيفه فريق النصر بنتيجة 29/ 23، بختام مباراة دانت للفرسان أفضلية التقدم معظم فترات المباراة وخاصة في شوطها الأول 17/ 12، بهذا الفوز رفع فرسان دبي رصيدهم إلى 10 نقاط، منحته المركز الثاني بفارق الأهداف عن النصر الثالث.



كما عاد الشارقة لسكة الانتصارات، متجاوزاً المحطتين السلبيتين في البطولة، عقب فوزه العريض على ضيفه فريق الوحدة 38/ 17، وانتهى الشوط الأول 21/ 6، ليرفع الشارقة رصيده إلى 8 نقاط، وبالمركز الرابع بفارق الأهداف عن دبا الحصن الخامس، والوحدة سابعاً بـ 5 نقاط.