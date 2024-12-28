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كرة اليد

شباب الأهلي يستقبل النصر في دوري اليد

جانب من المنافسات
البيان
جانب من المنافسات

فائز بجبوج

يستضيف شباب الأهلي في السابعة مساء اليوم فريق النصر في مواجهة تعد الأبرز بالجولة الخامسة في الدور التمهيدي بدوري رجال اليد، وينشد طرفاها الفوز لاعتلاء قمة المسابقة، حيث يخوضها شباب الأهلي برصيد 7 نقاط، بينما للنصر 9 نقاط وعينه على الصدارة.

ويتطلع فريق مليحة إلى الفوز أمام مضيفه الوصل للمحافظة على الصدارة التي حققها في الجولة الرابعة برصيد 10 نقاط، وفي الوقت نفسه يسعى الوصل إلى تحقيق الفوز رغم إدراكه لصعوبته في ظل مشاركته بهذا الموسم من دون لاعبين محترفين وهو يحتل المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

ويتطلع فريق الشارقة حامل اللقب للعودة لسكة الانتصارات بعد الخسائر التي تلقاها في المسابقة، حيث يحتل المركز السادس قبل الأخير برصيد 5 نقاط، حين يستقبل فريق الوحدة، الذي بدوره ينشد تحقيق الفوز الأول له بالمسابقة، حيث يحتل المركز السابع الأخير برصيد 4 نقاط.