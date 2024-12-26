مليحة يتصدر دوري رجال اليد

حقق فريق كرة اليد بنادي مليحة فوزاً مهماً وغالياً على حساب ضيفه فريق شباب الأهلي 22- 17، في ختام مباريات في الجولة الرابعة بالدور التمهيدي ببطولة دوري رجال اليد، وبهذا الفوز غرّد فريق مليحة بصدارة المسابقة، رافعاً رصيده إلى 10 نقاط.

وقدم أصحاب الأرض عرضاً قوياً، وسط أداء لم يرقَ للطموح لفريق شباب الأهلي، والذي حقق بطولة السوبر الإمارات يوم السبت الماضي بفوزه على فريق الشارقة حامل اللقب على مدار 6 مواسم.

وشهدت الجولة فوز دبا الحصن الثالث 8 نقاط على الوصل الخامس 5 نقاط بنتيجة 32 - 30، وفوز النصر الوصيف 9 نقاط على الوحدة السابع 4 نقاط بنتيجة 30 - 18، واستمر شباب الأهلي بمركزه الرابع برصيد 7 نقاط، والشارقة السادس 5 نقاط بفارق الأهداف.