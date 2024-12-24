مليحة يستقبل شباب الأهلي في دوري اليد

تشهد صالة نادي مليحة الرياضي، في السابعة مساء اليوم، موقعة ساخنة، تجمع بين أصحاب الأرض وضيوفهم فريق شباب الأهلي، يسعى كل منهما للفوز لاعتلاء قمة دوري رجال اليد، بختام الجولة الرابعة في الدور التمهيدي لبطولة دوري رجال اليد.

ويدخل فريق مليحة المباراة وهو في الصدارة برصيد 7 نقاط، وضيوفهم فرسان دبي بمركز الوصافة برصيد 6 نقاط، ويخوضها الفريقان بمعنويات عالية، في ظل فوز فريق مليحة على جاره فريق الشارقة بطل آسيا، وبنفس الوقت، يخوضها فريق شباب الأهلي عقب فوزه قبل يومين ببطولة سوبر الإمارات.

وكانت الجولة الرابعة قد انطلقت أول من أمس بمباراتين، انحازت فيهما الأرض لأصحابها، حيث حقق النصر الفوز على ضيفه فريق الوحدة بنتيجة 30 - 18، وحقق فريق دبا الحصن الفوز على ضيفه فريق الوصل بنتيجة 32- 30.