شباب الأهلي ينهي احتكار الشارقة لبطولة سوبر اليد

تُوج «شباب الأهلي» بطلاً للنسخة الثامنة من كأس السوبر الإماراتي لكرة اليد، بعد تغلبه على الشارقة 22 - 21، على صالة نادي مليحة، ليحصل شباب الأهلي على لقبه الأول في كأس السوبر الذي انطلق بالموسم 2016 /2017، علماً بأن فريق الجزيرة قد فاز بلقب النسخة الأولى. ويحسب لفرسان دبي تحقيق الفوز الذي طال انتظاره رغم تأهله إلى نهائي هذه البطولة على مدار 7 مواسم ولم يحالفه الحظ بالفوز، ليتوج بالنسخة الثامنة.

ويفسد تطلع وطموح فريق الشارقة احتكار اللقب الذي كان يتطلع للفوز بنسخته السابعة على التوالي، مع العلم أن البطولة لم تقم موسم 2020 - 2021، بسبب تداعيات جائحة «كورونا».

ومنح فوز «فرسان دبي» بالبطولة تأهله لتمثيل الإمارات في النسخة السابعة من السوبر الإماراتي البحريني المزمع إقامته بمملكة البحرين 8 فبراير المقبل، والسوبر الإماراتي السعودي بنسخته الثانية والذي لم يتحدد موعده حتى الآن.

القائمة الذهبية

ضمت قائمة أصحاب الإنجاز كلاً من: عيسى البناي، ومرزوق جمعة، والحارس عبد الرحمن خميس، وأحمد عيسى، ويوسف بلال، ومحمد جمعة، وعمر خليفه، وحمد إسماعيل، وعبد الرحمن محمد، وحسن أنور، ورحمه غالب، وعبد الحميد الجنيبي، وسعود سليمان، وعيسى سليمان، والمحترفين مصطفى أسامة، وريان بن محمود، ومشرف اللعبة خميس السويدي، والإداري سلطان الطويلة، والمدرب وليد بن عمر، ومدرب الحراس هشام فليفله، وأخصائي علاج إسكندر بن الحبيب.