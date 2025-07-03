«يد الشارقة» يدعم صفوفه بالتونسي معاذ العياري

أعلن نادي الشارقة الرياضي عن تعاقده رسمياً مع اللاعب التونسي معاذ العياري، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2025 - 2026، في إطار مساعي النادي لتعزيز تشكيلته بعناصر ذات خبرة وكفاءة عالية.

ويعد العياري إضافة قوية للفريق، حيث ينضم إلى كوكبة اللاعبين المواطنين إلى جانب المحترف التونسي مصباح الصانعي، والمصري محمود فائز بفئة مواليد الدولة.

ويتمتع العياري بمسيرة مميزة على الصعيدين المحلي والدولي، ويمتاز بمهارات فنية عالية وخبرة واسعة من خلال مشاركاته السابقة مع الأندية والمنتخب التونسي.

وقد شارك العياري مع فريقه الإفريقي في بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي لكرة اليد 2025 وحل فريق بمركز الوصيف عقب خسارته في المباراة النهائية أمام فريق ميلسونجين الألماني 25 - 31 وحصل العياري على لقب أفضل لاعب في المباراة. وكان نادي الشارقة قد أعلن عن تعاقده مع المدير الفني للمنتخب البرازيلي «ماركوس ريكاردو» – تاتا - ليقود الفريق في الموسم الجديد.