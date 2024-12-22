شباب الأهلي بطل كأس سوبر اليد

توج فريق شباب الأهلي لكرة اليد بطلاً للمرة الأولى لكأس «السوبر الإماراتي»، عقب فوزه على فريق الشارقة بنتيجة 22-21، في مباراة جمعتهما، أمس، على صالة نادي مليحة الرياضي، وانتظر شباب الأهلي حتى النسخة الثامنة للظفر بـ «السوبر»، تلك البطولة التي انطلقت موسم 2016/ 2017، واضعاً بفوزه حداً لهيمنة الشارقة المتوج بلقب النسخ الـ 6 الماضية، في حيت توج بلقب النسخة الأولى فريق الجزيرة.

قام عبد السلام ربيع، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ومحمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وناصر الحمادي، وداود المليح، وسعود إبراهيم أعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد، بتتويج الفريق البطل ووصيفه، إضافة إلى طاقم التحكيم القاري العماني، وحكام ومراقبي المباراة الفنيين والإداريين.