شباب الأهلي يتوج بكأس سوبر اليد

توج فريق كرة اليد في نادي شباب الأهلي بطلاً للمرة الأولى في تاريخه بكأس "السوبر الإماراتي"، عقب فوزه على الشارقة، بطل آسيا، بنتيجة (22-21)، في مباراة جمعتهما أمس السبت على صالة نادي مليحة الرياضي.

الأولى

انتظر شباب الأهلي حتى النسخة الثامنة ليحقق كأس "السوبر الإماراتي" للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت في موسم 2016/2017، واضعاً بفوزه حداً لهيمنة الشارقة، الذي توج بلقب النسخ الست الماضية، مع العلم أن لقب النسخة الأولى ذهب لصالح نادي الجزيرة في موسم 2016-2017.

التتويج

قام نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد عبد السلام ربيع، برفقة رئيس مجلس إدارة نادي مليحة محمد سلطان الخاصوني، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد ناصر الحمادي، داود المليح، وسعود إبراهيم، بتقليد الشارقة الميداليات الفضية، وشباب الأهلي الميداليات الذهبية وكأس النسخة الثامنة. كما شمل التكريم تقديم الدرع التذكاري لرئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وطاقم التحكيم العُماني القاري، إلى جانب حكام ومراقبي المباراة الفنيين والإداريين.

إثارة وتحدي

بدأت المباراة بمستوى متقارب، واستمر التعادل طوال الدقائق العشرين الأولى بنتيجة (8-8)، قبل أن يتمكن "الملك" من إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق هدفين وبنتيجة (11-9).

مع انطلاق الشوط الثاني، استطاع شباب الأهلي تعديل النتيجة ومجاراة الشارقة، بل والتقدم بأكثر من مرة بنتيجة (19-17)، حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت تفوقاً لـ "فرسان اليد" من حيث الأداء والنجاح في انتزاع الفوز بفارق هدف وحيد، وبنتيجة (22-21)، وسط فرحة عارمة بتحقيق لقب طال انتظاره.