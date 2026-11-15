مفاجآت مثيرة في الجولة السادسة لدوري رجال اليد

شهدت الجولة السادسة من دوري رجال اليد للموسم الرياضي 2026-2027 سلسلة من المفاجآت والمواجهات المثيرة، عكست ارتفاع مستوى الندية والتنافس بين الفرق المشاركة، في ظل تقارب المستويات والإصرار على تحقيق أفضل النتائج، حيث حُسمت المباريات الثلاث التي أقيمت بفارق هدف واحد، وسط إثارة امتدت حتى الدقائق والثواني الأخيرة.

وأسفرت نتائج مباريات الجولة، التي أقيمت أمس السبت، عن فوز شباب الأهلي على ضيفه دبا الحصن بنتيجة 22-21، في مواجهة اتسمت بالتكافؤ والتنافس القوي حتى صافرة النهاية، فيما حقق مليحة مفاجأة الجولة بفوزه على النصر في عقر داره بنتيجة 23-22، مؤكداً قدرته على مقارعة الفرق المنافسة وانتزاع النتائج الإيجابية.

واكتملت مشاهد الإثارة بفوز الذيد على مضيفه الوصل بنتيجة 31-30، في مباراة مفتوحة شهدت أداءً هجومياً قوياً من الجانبين، قبل أن يحسم الذيد المواجهة لمصلحته بفارق هدف، ليؤكد أن المنافسة في الدوري لا تخلو من المفاجآت، وأن حسم النتائج بات مرهوناً بالتركيز واستثمار الفرص حتى اللحظات الأخيرة.

وغاب فريق الشارقة عن منافسات هذه الجولة، وفق نظام المسابقة التي تشهد مشاركة سبعة أندية خلال الموسم الحالي، وتُعد ثاني مسابقات الرجال الست المدرجة على أجندة اتحاد كرة اليد على مدار العام.

على صعيد الترتيب العام، حافظ الشارقة على صدارة المسابقة برصيد 18 نقطة، رغم غيابه عن مباريات الجولة، محققاً العلامة الكاملة في رصيده، فيما تقدم شباب الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

وجاء النصر في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، متساوياً مع مليحة صاحب المركز الرابع والذيد الذي حل خامساً، بينما احتل الوصل المركز السادس برصيد 10 نقاط، وجاء دبا الحصن في المركز السابع والأخير برصيد 6 نقاط.

وتؤكد نتائج الجولة السادسة أن مسيرة الدوري تتجه نحو مزيد من الإثارة والتنافس، في ظل تقارب النتائج وقدرة أكثر من فريق على قلب التوقعات، وهو ما يمنح الجولات المقبلة أهمية مضاعفة، سواء في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة أم تحسين المواقع في جدول الترتيب، ويعزز من قيمة البطولة فنياً وتنافسياً.