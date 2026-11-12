الشارقة يحافظ على صدارة دوري شباب اليد.. والوصل يكتسح الظفرة بـ60 هدفاً

حافظ فريق الشارقة على تربعه على قمة دوري الشباب لكرة اليد، بالعلامة الكاملة وبرصيد 21 نقطة، رغم ختام منافسات الجولة الثامنة التي أقيمت اليوم الخميس، والتي شهدت انتصارات مهمة لفرق المقدمة، أبرزها الفوز العريض الذي حققه الوصل على الظفرة بنتيجة 60-15، ليكون الأكبر في هذه الجولة.

وواصل النصر مطاردته للصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، إثر فوزه على كلباء بنتيجة 52-28، فيما عزز شباب الأهلي موقعه في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، عقب فوزه على مليحة بنتيجة 50-37.

وجاء الوصل في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بعد عرضه الهجومي القوي أمام الظفرة، علماً بأن الفريق يمتلك مباراة مؤجلة، فيما احتل البطائح المركز الخامس برصيد 13 نقطة، عقب فوزه على الوحدة بنتيجة 42-20.

وفي بقية النتائج، فاز دبا الحصن على الوحدة بنتيجة 48-14، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، وبفارق الأهداف جاء الجزيرة سابعاً بالرصيد نفسه، بعد فوزه على العين بنتيجة 36-24، فيما تراجع كلباء إلى المركز الثامن برصيد 12 نقطة رغم خسارته أمام النصر.

واحتلت فرق مليحة والعين والظفرة المراكز التاسع والعاشر والحادي عشر برصيد 6 نقاط لكل منها، بينما جاء الوحدة وبني ياس في المركزين الثاني عشر والثالث عشر دون رصيد من النقاط.

من جانبه، أعرب سعيد راشد، مدرب فريق الوصل، عن تفاؤله بمسيرة الفريق خلال الموسم الحالي، مؤكداً أن الفوز الكبير على الظفرة يعكس الروح الإيجابية والإصرار الذي يتحلى به اللاعبون، وقال: «نمتلك فريقاً تحدوه الطموحات والرغبة في تقديم موسم مميز، ونعمل على تطوير الأداء من مباراة إلى أخرى، وهدفنا المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة واعتلاء منصات التتويج، في ظل ما يقدمه اللاعبون من التزام وروح جماعية».