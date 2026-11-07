الشارقة يعتذر رسمياً عن المشاركة في خليجية اليد

أعلن نادي الشارقة الرياضي اعتذاره رسمياً عن عدم المشاركة في النسخة الـ42 من بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس لكرة اليد، المقرر إقامتها في مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر الجاري، وذلك بسبب ظروف استثنائية خارجة عن الإرادة تتعلق بالإصابات المفاجئة التي لحقت بعدد من أبرز ركائز وعناصر الفريق الأساسية.

وأكدت إدارة النادي حرصها البالغ وتطلعها الكبير للتواجد في هذا المحفل الخليجي الهام، لولا هذه الغيابات المؤثرة والقوة القاهرة التي حالت دون تلبية دعوة المشاركة.

كما أعربت الإدارة عن عميق تقديرها واعتزازها بالأشقاء في مملكة البحرين ولأسرة كرة اليد الخليجية وبجهود اللجنة المنظمة الكبيرة لانجاح الحدث، متمنية للأشقاء المشاركين وللقائمين على التنظيم كل التوفيق في تقديم نسخة مميزة. شرح الصورة جانب من مشاركة الشارقة سابقاً