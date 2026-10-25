الشارقة يتصدر دوري اليد بالعلامة الكاملة.. والنصر وصيفاً وشباب الأهلي ثالثاً

أسدل الستار أمس على منافسات الجولة السادسة من دوري رجال كرة اليد، بإقامة ثلاث مباريات أسفرت عن فوز الشارقة على ضيفه الوصل، وشباب الأهلي على مضيفه الذيد، والنصر على مستضيفه دبا الحصن، لتشهد الجولة تعزيز الشارقة صدارته بالعلامة الكاملة، مقابل تقدم النصر إلى مركز الوصافة، وشباب الأهلي ثالثاً، في ظل اشتداد المنافسة بين فرق المقدمة ووسط الترتيب.

واصل الشارقة عروضه القوية في دوري رجال كرة اليد، بعدما حقق فوزه السادس على التوالي، بتغلبه على ضيفه الوصل بنتيجة 37-30، ليحصد ثلاث نقاط جديدة ويرفع رصيده إلى 18 نقطة، محافظاً على صدارة المسابقة بالعلامة الكاملة، بواقع ستة انتصارات من ست مباريات.

وأكد الشارقة بهذا الفوز استمراره في تقديم المستويات التي تعزز موقعه في قمة الترتيب، محافظاً على سجله المثالي منذ انطلاق المنافسات، فيما يتطلع إلى مواصلة سلسلة انتصاراته في الجولات المقبلة، والتي تمثل الحافز والدافع الايجابي في تأهبهم لتمثيل كرة اليد الإماراتية في بطولة الأندية الخليجية الـ 42 لأبطال الكؤوس لكرة اليد، خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر المقبل في مملكة البحرين، بمشاركة 8 أندية خليجية.

كما نجح النصر في تحقيق فوز مهم خارج ملعبه، بتغلبه على مستضيفه دبا الحصن بنتيجة 35-26، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 12 نقطة، ويتقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، مؤكداً طموحه في مواصلة المنافسة على مراكز المقدمة وملاحقة الشارقة المتصدر.

وفي مواجهة أخرى، عاد شباب الأهلي بفوز مستحق من ملعب الذيد، بعدما تفوق على مستضيفه بنتيجة 27-20، ليضيف ثلاث نقاط إلى رصيده ويرفعه إلى 11 نقطة، متقدماً إلى المركز الثالث، ومعززاً حضوره بين فرق المقدمة، في وقت تتطلع فيه الفرق المنافسة إلى مواصلة حصد النقاط وتقليص الفارق مع الشارقة.

منح فوز النصر وشباب الأهلي دفعة معنوية مهمة مع ختام الجولة السادسة، ويؤكدان استمرار الصراع على مركز الوصافة، في ظل رغبة الفريقين في الاقتراب من القمة وعدم التفريط في النقاط خلال الجولات المقبلة.

وفي بقية مراكز الترتيب، حل مليحة رابعاً برصيد 9 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على الوصل الذي جاء خامساً، فيما احتل الذيد المركز السادس، ليحصل كل من الفرق الثلاثة على الرصيد نفسه، بواقع 9 نقاط، واستقر دبا الحصن في المركز السابع والأخير برصيد 8 نقاط، رغم خوضه مباراة على أرضه، لم يتمكن خلالها من إيقاف انتصارات النصر.