شراكة بين «اتحاد كرة اليد» ومؤسسة مبادلة لدعم دوري الناشئين

أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد ومؤسسة مبادلة إبرام شراكة استراتيجية لدعم دوري الناشئين لكرة اليد لموسم 2026-2027، بمشاركة 13 فريقاً، على أن تحمل البطولة، اعتباراً من الموسم الحالي، اسم «دوري الناشئين لكرة اليد برعاية مبادلة».

وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها على مستوى دوريات الناشئين في كرة اليد الإماراتية، وتستهدف دعم الفئات العمرية، وتعزيز اكتشاف المواهب وصقلها، بما يسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين، ويعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع الرياضي في تطوير اللعبة.

كما تجسد الشراكة التزام مؤسسة مبادلة بدعم الفعاليات الرياضية والمجتمعية من خلال تشجيع أنماط الحياة الصحية والنشطة، وتوفير بيئة مناسبة تمكّن اللاعبين الناشئين من تطوير مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم التنافسية، والاستفادة من الجوانب الصحية والاجتماعية لممارسة الرياضة.

وقال خالد الراشدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادلة، إن الرياضة تسهم في ترسيخ قيم الانضباط والعزيمة وروح الفريق لدى الشباب، مؤكداً إيمان المؤسسة بأن تبني نمط حياة صحي ونشط يشكل ركيزة أساسية لرفاه المجتمع، وأن الشراكة مع اتحاد الإمارات لكرة اليد تتيح للرياضيين الناشئين فرصاً للتنافس وتطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المشاركة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

من جانبه، ثمّن المهندس سعود إبراهيم صالح، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، دعم مؤسسة مبادلة لدوري الناشئين، مؤكداً أن الشراكة تمثل إضافة نوعية لجهود تطوير اللعبة، من خلال توفير بيئة تنافسية محفزة تساعد اللاعبين على اكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم واكتساب الخبرات اللازمة، بما يدعم إعداد كوادر قادرة على تمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية مستقبلاً.

بدورها، أكدت الدكتورة منى إبراهيم الرئيسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، رئيسة لجنتي الاستثمار والتسويق والإعلام والاتصال المؤسسي، أن الشراكة تعكس توجه الاتحاد نحو تعزيز الشراكات الإستراتيجية والاستثمار في الفئات العمرية، مشيرة إلى أن دوري الناشئين برعاية مبادلة يوفر منصة واعدة لتطوير قدرات اللاعبين الشباب، وأن تطوير كرة اليد يتطلب، إلى جانب الجوانب الفنية، بناء شراكات مع مؤسسات وطنية تؤمن بدور الرياضة في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.