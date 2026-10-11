الشارقة يتصدر دوري اليد.. والوصل وصيفاً وشباب الأهلي إلى المركز الثالث

واصل فريق الشارقة تربعه على قمة دوري رجال اليد للموسم الرياضي 2026-2027، بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي، مؤكداً انطلاقته القوية في المسابقة التي تشهد منافسة متواصلة بين الأندية السبعة المشاركة، وذلك عقب ختام مباريات الجولة الرابعة التي أقيمت أمس السبت وشهدت ثلاث مواجهات حفلت بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية.

جاءت أبرز نتائج الجولة بفوز الشارقة على النصر بنتيجة 30-29، في مواجهة متقاربة حسمها الشارقة بفارق هدف واحد، ليواصل سلسلة انتصاراته ويحافظ على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، رافعاً رصيده إلى 12 نقطة، ومؤكداً عزمه على مواصلة مشواره بثبات نحو المنافسة على لقب البطولة.

الوصل يتمسك بالوصافة

وعلى الرغم من خسارته أمام شباب الأهلي بنتيجة 27-31، حافظ الوصل على المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ليبقى أبرز ملاحقي الشارقة في جدول الترتيب، مستفيداً من رصيده السابق، رغم تعثره في الجولة الرابعة التي شهدت نجاح شباب الأهلي في حصد نقطتي الفوز.

وقدم شباب الأهلي نتيجة مهمة في هذه الجولة، بعدما تمكن من تجاوز الوصل بفارق هدفين، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ويتقدم إلى المركز الثالث، معززاً موقعه بين فرق المقدمة، ومؤكداً قدرته على المنافسة ومواصلة التقدم مع توالي جولات الدوري.

تعادل الذيد ومليحة

وفي المباراة الثالثة، انتهت مواجهة الذيد ومليحة بالتعادل 30-30، بعد لقاء متكافئ تقاسم خلاله الفريقان نقاط المباراة، ليحصل كل منهما على نقطة أضافها إلى رصيده، ويواصلا المنافسة على تحسين موقعيهما في جدول الترتيب العام .

الترتيب

وبحسب ترتيب الفرق عقب ختام الجولة الرابعة، يحتل النصر المركز الرابع برصيد 6 نقاط، متساوياً في الرصيد مع الذيد صاحب المركز الخامس، ومليحة الذي يأتي سادساً، فيما تفصل الأهداف بين الفرق الثلاثة في ترتيب هذه المراكز، الأمر الذي يعكس تقارب المنافسة في وسط الجدول ، ويأتي دبا الحصن في المركز السابع والأخير برصيد 3 نقاط، متطلعاً إلى تعويض ما فاته في الجولات المقبلة.

وتبقى المنافسة مفتوحة مع استمرار جولات الدوري، في ظل أهمية كل نقطة في تحديد ملامح الترتيب النهائي، حيث تتطلع الأندية السبعة إلى مواصلة تقديم مستويات قوية وتحقيق أهدافها في واحدة من أبرز مسابقات موسم كرة اليد الإماراتية.