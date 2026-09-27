الشارقة ينفرد بصدارة دوري رجال اليد بعد الجولة الثانية

اختتمت مساء السبت منافسات الجولة الثانية من دوري رجال اليد للموسم الرياضي 2026-2027، التي شهدت إقامة ثلاث مباريات، ضمن المسابقة الثانية لرجال اليد في الموسم، الذي يشتمل على ست مسابقات، حيث واصلت الفرق تنافسها المبكر على حصد النقاط وتعزيز مواقعها في جدول الترتيب. وأقيمت مباريات الجولة الثلاث في توقيت واحد، وفق برنامج اتحاد الإمارات لكرة اليد.

واصل الشارقة انطلاقته القوية في المسابقة، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على دبا الحصن 29-23، في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي الشارقة، ليحصد الفريق ثلاث نقاط جديدة ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، منفرداً بصدارة جدول الترتيب، بعدما سجل 65 هدفاً مقابل 48 هدفاً في مرماه.

وفي واحدة من أكثر مواجهات الجولة ندية وإثارة، انتهت مباراة الوصل ومليحة بالتعادل 27-27، ليحصل كل فريق على نقطتين، ويرفع الوصل رصيده إلى 5 نقاط، محتلاً المركز الثاني، بعد تحقيقه فوزاً وتعادلاً في أول جولتين، فيما أصبح رصيد مليحة 3 نقاط، من تعادل وخسارة.

وفي المواجهة الثالثة، نجح النصر في تحقيق الفوز على شباب الأهلي بنتيجة 30-25، ليحصد ثلاث نقاط في أول ظهور له بالمسابقة، ويرفع رصيده إلى 3 نقاط من مباراة واحدة، محتلاً المركز الرابع بفارق الأهداف عن مليحة، فيما توقف رصيد شباب الأهلي عند 4 نقاط من مباراتين، ليحتل المركز الثالث.

وبختام الجولة الثانية، اعتلى الشارقة صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط من انتصارين، يليه الوصل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط من فوز وتعادل، ثم شباب الأهلي ثالثاً برصيد 4 نقاط من فوز وخسارة، بينما جاء النصر رابعاً برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة.

واحتل مليحة المركز الخامس برصيد 3 نقاط من تعادل وخسارة، فيما جاء دبا الحصن سادساً برصيد نقطتين من مباراتين، بينما يحتل الذيد المركز السابع برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة.

وتؤكد نتائج الجولتين الأوليين أن المنافسة في دوري رجال اليد تشهد تقارباً واضحاً بين عدد من الفرق، خصوصاً في المراكز الأولى، في الوقت الذي ما زالت فيه بعض الفرق تملك مباريات مؤجلة أو عدداً أقل من اللقاءات، الأمر الذي يجعل جدول الترتيب قابلاً للتغيير مع استمرار منافسات الموسم.

وتأتي منافسات الدوري ضمن برنامج موسم كرة اليد الإماراتية 2026-2027، الذي يتضمن ست مسابقات للرجال، وسط تطلعات الأندية إلى تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على ألقاب الموسم.