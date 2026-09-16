الشارقة بطلاً لكأس سوبر اليد للشباب

تُوّج نادي الشارقة بطلاً للنسخة الثانية من مسابقة دوري السوبر لكرة اليد لفئة الشباب بمسماها الجديد، ليحسم شباب الشارقة لقب كأس السوبر للموسم الرياضي 2026-2027، وذلك للمرة الثامنة عشرة في تاريخهم والـ17 على التوالي، عقب تغلبهم على الوصل في المباراة النهائية بنتيجة 29-25 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة نادي البطائح في افتتاحية مسابقات شباب اليد، التي شهدت مشاركة 4 أندية، وأقيمت بنظام خروج المغلوب، بعدما فاز فريق الشارقة على فريق النصر في نصف النهائي، كما تخطى فريق الوصل فريق اتحاد كلباء.

وبهذا الإنجاز تنجح كرة اليد بالشارقة في حصد 3 كؤوس للسوبر في فئات الرجال والشباب والناشئين، مع انطلاق الموسم الجاري.

شهد مراسم التتويج محمد الحمادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات لكرة اليد رئيس لجنة المدربين، وياسر النقبي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، حيث قاما بتتويج فريق الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، فيما حصل فريق الوصل على الميداليات الفضية بعد حلوله وصيفاً، وذلك بحضور جاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة مشرف كرة اليد، إلى جانب بدر الحمادي، مشرف المراحل السنية بالألعاب الجماعية الشرقاوية.

من جهته، أكد علي حسين المرزوقي، نائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، أن تضافر جهود منظومة العمل بالنادي ودعم مجلس الشارقة الرياضي ومتابعة مجلس الإدارة، من خلال الاهتمام والتطوير المستمر لقطاع المراحل السنية بكرة اليد، هو الأساس المتين والقاعدة الصلبة لاستدامة نجاحات النادي وسيطرته على البطولات المحلية بتحقيق رقم قياسي من الألقاب بـ208 إنجازات متنوعة عبر تاريخه، ووصوله لمنصة التتويج القارية 2024 وتأهله لمونديال الأندية 2025، مؤكداً أن مجلس إدارة نادي الشارقة برئاسة محمد جمعة بن هندي، يوفر كافة متطلبات واحتياجات الفرق الرياضية من مستلزمات التدريب والدعم اللوجستي، وكوادر فنية ومدربين متخصصين لحراس المرمى، إلى جانب معدين للجوانب البدنية والتغذية وأخصائيين للعلاج الطبيعي، وخبراء في اكتشاف المواهب، إضافة لكوادر إدارية على قدر المسؤولية.

كما شدد المرزوقي على حقيقة أن نجاحات كرة اليد بالشارقة تصب في مصلحة كرة اليد الإماراتية، وأن نادي الشارقة حريص دائماً على رفد المنتخبات الوطنية بكافة مراحلها السنية والمنتخب الأول بأفضل العناصر، إضافة لتمثيل الشارقة المشرف لرياضة الإمارات في المحافل الدولية.