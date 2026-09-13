الشارقة يتوج بكأسي السوبر للرجال والناشئين لكرة اليد

توج المهندس سعود إبراهيم صالح، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، نادي الشارقة بكأسي السوبر للرجال والناشئين، بعد فوز فريق الرجال على شباب الأهلي بنتيجة 30-25، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي كلباء.

وفرض الشارقة أفضليته منذ بداية اللقاء، وأنهى الشوط الأول متقدماً بنتيجة 18-11، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقب بفارق خمسة أهداف. وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من خميس المسماري ويعقوب جاسم في الملعب، وياقوت السعدي ومحمد سعيد شامس على الطاولة، في حين راقبها فنياً عمر الزبير ومحمد ناصر.

وفي نهائي الناشئين، توج الشارقة باللقب بعد فوزه على النصر بنتيجة 27-20، في المباراة التي أقيمت على الصالة نفسها، وأنهى الفريق الشوط الأول متقدمًا 14-11، ليجمع الشارقة بذلك لقبي السوبر للرجال والناشئين. وأدار المباراة راشد محمد وخليفة خالد في الملعب، وياقوت السعدي وهيثم سعيد شامس على الطاولة، فيما راقبها فنيًا محمد ناصر.

وحضر مراسم التتويج عبدالسلام ربيع المحيربي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، ومحمد علي الحمادي، عضو مجلس الإدارة والأمين العام المساعد، ويوسف سعيد العامري، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات، وياسر علاي النقبي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحكام، ورحمة غالب المنصوري، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة القانونية.

كما حضر مراسم التتويج محمد عبيد الحصان، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وعبدالرحمن إبراهيم الدرمكي، عضو مجلس الإدارة وأمين السر العام لنادي كلباء، ومحمد صالح آل علي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي.

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