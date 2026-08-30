فريق الشارقة لكرة اليد يعسكر في الدوحة استعداداً للموسم الجديد

غادرت بعثة فريق رجال كرة اليد بنادي الشارقة، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، عبر مطار الشارقة الدولي، لإقامة معسكر خارجي يستمر من 30 أغسطس إلى 4 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2026 ـ 2027.

ويهدف المعسكر الخارجي إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، والتأقلم مع أسلوب الجهاز الفني، لبدء الموسم الجديد بأعلى المستويات المطلوبة، تحضيراً للبطولات المحلية والقارية.

ويركز الفريق على التدريبات المكثفة على فترتين صباحية ومسائية، إضافة لخوض تجربتين وديتين، ضد منتخب قطر الأول، الثلاثاء 1 سبتمبر، واللقاء الثاني سيجمع الشارقة بنادي الشمال القطري 3 سبتمبر المقبل.