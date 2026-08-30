ورشة لصقل حكام اليد والمراقبين الفنيين استعداداً للموسم الجديد





تختتم اليوم الأحد ورشة العمل الخاصة بصقل وتطوير الحكام والمراقبين الفنيين، التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة اليد استعداداً للموسم الرياضي 2026 ــ 2027 وذلك من خلال الجانب العملي الذي يقام على صالة نادي مليحة، بعد يومين من المحاضرات النظرية بمقر الاتحاد.

وشهدت الورشة أمس السبت حضور محمد حسن السويدي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، وياسر علاي النقبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الحكام، إلى جانب الحكام والمراقبين الفنيين للموسم الرياضي الجديد.

وتضمن الجانب النظري استعراض عدد من القوانين والأنظمة الخاصة بالموسم الجديد، حيث قدم المهندس عاصم السعدني، الخبير الفني لاتحاد الإمارات لكرة اليد، شرحاً لأبرز المستجدات والقواعد التي تحكم منافسات الموسم، فيما استعرض السيد محمد ناصر، سكرتير لجنة الحكام، عدداً من الحالات التحكيمية المهمة، من بينها رمية الإرسال ورمية الإرسال السريع، وآلية التعامل معها وفقاً للقانون.

ويأتي تنظيم الورشة ضمن جهود اتحاد الإمارات لكرة اليد للارتقاء بالمستوى الفني للحكام والمراقبين، وتوحيد التفسيرات التحكيمية، بما يعزز جاهزيتهم لإدارة ومتابعة منافسات الموسم الرياضي الجديد بكفاءة واقتدار.

وأكد محمد حسن السويدي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، أن ورشة العمل تمثل محطة مهمة في إطار استعدادات الاتحاد للموسم الجديد، مشيراً إلى أن صقل وتطوير الحكام والمراقبين الفنيين يأتي ضمن أولويات الاتحاد لضمان أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات.

وقال السويدي: نحرص في اتحاد الإمارات لكرة اليد على تطوير منظومة التحكيم بشكل مستمر، باعتبار الحكام والمراقبين الفنيين أحد العناصر الأساسية في نجاح المسابقات، ونسعى من خلال هذه الورشة إلى توحيد المفاهيم والتفسيرات الخاصة بالقوانين، ومواكبة آخر المستجدات في اللعبة.

وأضاف: الجانب النظري الذي شهدته الورشة تضمن مناقشات مهمة حول قوانين الموسم الجديد والحالات التحكيمية المختلفة، بينما يمثل الجانب العملي فرصة لترجمة هذه المعارف على أرض الملعب، والتأكد من جاهزية الجميع للتعامل مع مختلف الحالات التي قد تواجههم خلال المباريات.

واختتم نائب رئيس الاتحاد قائلاً: نشكر لجنة الحكام والخبراء والمحاضرين على جهودهم، ونثق في قدرة حكامنا ومراقبينا الفنيين على تقديم موسم تحكيمي متميز، بما يواكب تطور كرة اليد الإماراتية وطموحات الاتحاد في الارتقاء بمستوى المنافسات.

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