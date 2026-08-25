إعادة قرعة دوري الشباب لكرة اليد بعد انضمام الظفرة

أعادت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة اليد، برئاسة يوسف سعيد العامري، ظهر اليوم الثلاثاء، قرعة مسابقة الدوري العام لفئة الشباب للموسم الرياضي 2026-2027، وذلك بمقر الاتحاد، عقب موافقة مجلس إدارة الاتحاد على طلب نادي الظفرة بالمشاركة في مسابقات الفئة للموسم الجديد.

وجاءت إعادة القرعة بعد انضمام نادي الظفرة إلى قائمة الأندية المشاركة، ما استدعى تحديث برنامج وجدول منافسات المسابقة وفق العدد الجديد للأندية.

حضر مراسم القرعة يوسف سعيد العامري، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات، وياسر علاي النقبي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، والدكتورة منى إبراهيم الرئيسي، عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة التسويق والاستثمار واللجنة الإعلامية والاتصال المؤسسي، إلى جانب ممثلي الأندية المعنية.

وتضم منافسات دوري الشباب 13 فريقاً بعد انضمام الظفرة، وتنطلق المنافسات في 21 سبتمبر المقبل، وفق البرنامج الجديد الذي أسفرت عنه القرعة.

ويلتقي في الجولة الأولى النصر مع العين، وكلباء مع الظفرة، ودبا الحصن مع الوصل، وبني ياس مع البطائح، ومليحة مع الوحدة، وشباب الأهلي مع الشارقة، في حين يغيب الجزيرة عن الجولة الأولى، على أن يدشن مشواره في الجولة الثانية بمواجهة كلباء.