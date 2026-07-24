منتخب الإمارات لشباب اليد يتأهل إلى كأس العالم 2027 ونصف نهائي آسيا

تأهل منتخب الإمارات لكرة اليد للشباب، إلى نهائيات كأس العالم للشباب المقررة في يوليو 2027 بمقدونيا، بعد فوزه اليوم على منتخب الصين بنتيجة 37-28، في الدور ربع النهائي من النسخة الـ19 لبطولة آسيا المقامة حالياً في مدينة تشوتشو الصينية، ليضمن أيضاً التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة.

وواصل منتخب الإمارات عروضه القوية في البطولة، بعدما أنهى الدور التمهيدي من دون أي خسارة، محققاً 3 انتصارات على اليابان (32-29)، وقطر (29-24)، والكويت (29-28)، إلى جانب تعادلين مع إيران (25-25) وجمهورية كوريا (30-30)، ليحجز المركز الثاني في مجموعته ويبلغ الدور ربع النهائي، حيث تفوق على المنتخب الصيني، مستضيف البطولة، وحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

ويقود المنتخب، المدرب المصري محمد سمير كشك، ويعاونه خالد أحمد وطارق إبراهيم.