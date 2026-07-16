«يد الإمارات».. علامة كاملة في البطولة الآسيوية للشباب

واصل منتخب الإمارات للشباب لكرة اليد عروضه القوية في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي في الدور التمهيدي، متغلباً على نظيره القطري بنتيجة 29-24، ليحصد العلامة الكاملة مع ختام أول جولتين ويؤكد عزمه على المنافسة بقوة على بطاقات التأهل إلى الأدوار التالية.



وكان المنتخب الإماراتي قد افتتح مشواره في البطولة بفوز ثمين ومستحق على المنتخب الياباني بنتيجة 32-29، في مباراة أظهر خلالها اللاعبون شخصية قوية وانضباطاً تكتيكياً عالياً، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الجولة الثانية بفوز جديد على المنتخب القطري، ليعزز موقعه بين أبرز المنتخبات المنافسة في البطولة. ويخوض منتخب الإمارات منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات: اليابان وقطر وإيران، وكوريا الجنوبية والكويت والهند



حيث نجح «أبيض الشباب» في تحقيق أفضل بداية ممكنة بحصد أربعة نقاط من أول مباراتين، ليقترب من حسم بطاقة التأهل إلى الدور الرئيسي، ويؤكد جاهزيته لمواصلة مشواره القاري بثقة وطموح.



وعكست الانتصارات المتتالية حجم التطور الذي يشهده منتخب الشباب، سواء على المستوى الفني أو الذهني، حيث نجح اللاعبون في التعامل بثقة مع مباراتين أمام منافسين يمتلكان حضوراً قوياً على الساحة الآسيوية، ليؤكدوا أن كرة اليد الإماراتية تمتلك جيلاً واعداً قادراً على تمثيل الدولة بصورة مشرفة في المحافل القارية.



وتميز أداء المنتخب بالتماسك الدفاعي، والسرعة في التحول الهجومي، إلى جانب التنوع في الحلول الهجومية، وهو ما منح الجهاز الفني أفضلية واضحة في إدارة المباراتين، لترجمة العمل الفني والإعداد الجيد إلى نتائج إيجابية داخل الملعب.



ويستأنف منتخب الإمارات مشواره في البطولة غداً الجمعة، عندما يلتقي نظيره الإيراني في ثالث جولات الدور التمهيدي، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز صدارته للمجموعة، والاقتراب أكثر من التأهل إلى الدور الرئيسي، قبل ختام منافسات هذا الدور.



وتبعث البداية المثالية برسائل تفاؤل كبيرة بشأن قدرة المنتخب على مواصلة المشوار بنفس المستوى، خاصة أن تحقيق الفوز في أول جولتين منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة وثقة متزايدة، كما يعكس نجاح برامج إعداد المنتخبات الوطنية السنية، والاهتمام بتطوير المواهب الشابة، بما يسهم في بناء جيل قادر على المنافسة ورفع راية الإمارات في المحافل القارية والدولية