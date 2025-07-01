عمران الطواش: تحضيرات «يد النصر» للموسم الجديد تجري باحترافية

أكد عمران حسين الطواش مشرف كرة اليد بنادي النصر، أن التحضيرات المبكرة للموسم الجديد لكرة اليد 2025 ـ 2026 تجري باحترافية في ظل دعم مجلس إدارة نادي النصر ووفق توجيهات شركة نادي النصر للألعاب الرياضية بالنادي برئاسة عبد الرزاق السيد الهاشمي وبمتابعة دؤوبة من عضو اللجنة فيصل الطواش، موجهاً جزيل الشكر والتقدير لتوفير متطلبات النجاحات لفرق القلعة الزرقاء ونحن من ضمنها.

تعديل

وأضاف الطواش: لم يطرأ أي تعديل ملحوظ على الأجهزة الإدارية والفنية لفرق المراحل السنية وبدرجة كبيرة للفريق الأول، حيث تم تجديد التعاقد مع المدرب التونسي ثابت بن عبد المجيد محفوظ، والوطني محمد حسن مساعداً وفيصل غلوم مديراً للفريق، والمعد البدني طارق إبراهيم، إضافة إلى المدرب الجديد مدرب الحراس عمرو وليد، وسيشهد الموسم الجديد بالنسبة للاعبين المحترفين والمواطنين العديد من التعاقدات الجديدة بطموح وآمال عريضة لعودة العميد للانتصارات بساحات لعبة الأقوياء والتي وضعته من بين أنديه المقدمة بل التتويج بالعديد من ألقاب البطولات المختلفة محلياً وحتى تواجده ومشاركته الفعالة في المحافل الخارجية.

استغناء

كما أشار عمران الطواش إلى أنه تم الاستغناء عن اللاعبين المحترفين والاتصالات جارية للتعاقد مع 3 لاعبين من أوروبا، إلى جانب التعاقد مع اللاعب المصري أحمد سعيد القادم من نادي مليحة الرياضي. وبالنسبة للاعبين المواطنين قال الطواش: تم تجديد التعاقد مع الحارس سالم النعيمي واللاعب رائد البلوشي وضم اللاعبين إبراهيم البلوشي وزايد محمد من نادي مليحة، إضافة للمساعي الجادة بتدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين وسيتم الإعلان عنهم لتكتمل منظومة التفوق المنشودة للفريق قبل انطلاق التحضيرات الجادة للموسم في بداية شهر أغسطس المقبل.