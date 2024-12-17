منتخب الناشئين والوصل يدشنان دوري شباب اليد

يحل منتخب ناشئي كرة اليد، في الخامسة مساء غد الأربعاء، ضيفاً على فريق الوصل في بداية مشوار الفريقين بدوري شباب اليد هذا الموسم، والذي يشهد مشاركة أندية الشارقة والوصل والبطائح ومنتخب ناشئي اليد، بعد أن حرص اتحاد اللعبة على مشاركة منتخب الناشئين والذي يضم كذلك عدداً من لاعبي الأشبال بهذه المسابقة، بعد أن شهد الموسم الحالي تجميد أو انسحاب أو اعتذار عدد من فرق هذه المرحلة السنية عن المشاركة ببطولات الموسم الذي يضم إلى جانب الدوري مسابقتي كأس الإمارات وكأس الاتحاد، وهي الجزيرة والعين والنصر وشباب الأهلي.

تقام المسابقة بنظام الدوري الكامل من دورين وعلى صالات الأندية، كما حددت لجنة المسابقات في اتحاد اللعبة منح نقطة واحدة فقط في كل مباراة للفريق الذي يلعب مع المنتخب بغض النظر عن نتيجة المباراة، وفي حال انسحاب أي فريق من اللعب أمام المنتخب يمنح الفريق صفراً من النقاط وتطبق عليه مواد لائحة المسابقات الخاصة بالانسحاب، ونتائج فريق المنتخب خارج إطار المنافسة، بحيث يكون ترتيب المنتخب في المراكز شرفياً ولا يؤثر على ترتيب فرق الأندية.