إبراهيم الأميري: مشاركتي في برامج التأهيل الخارجية من أجل خدمة كرة اليد الإماراتية

أكد المدرب الوطني إبراهيم عيسى الأميري حضوره الدائم في برامج التأهيل الخارجية من أجل خدمة كرة اليد الإماراتية، ومواصله مسيرته في تطوير قدراته الفنية، موضحاً أنه سيشارك في المعسكر التدريبي الصيفي في كرواتيا، المقام خلال الفترة من 4 إلى 11 يوليو الجاري، وذلك ضمن برنامج المعايشة الميدانية، بهدف الاطلاع على أحدث المناهج التدريبية الأوروبية وتبادل الخبرات مع نخبة من المدربين والخبراء، بما يسهم في الارتقاء بمستواه الفني ونقل التجارب الناجحة إلى كرة اليد الإماراتية.



وأوضح الأميري أن هذه المشاركة تأتي امتداداً لنهج ثابت يتبعه، حيث يحرص بصورة شبه سنوية على المشاركة في الدورات التدريبية والمعايشات الخارجية، إيماناً بأن التطوير المستمر ومواكبة كل جديد في عالم التدريب يشكلان حجر الأساس للنجاح، ويسهمان في إعداد أجيال قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات.



وأكد الأميري أن هذه الخطوة تعني الاستثمار في المعرفة والتطوير المهني، وهو ما يمثل مسؤولية مستمرة لكل مدرب يسعى إلى التميز، كما أن نقل الخبرات العالمية إلى الملاعب الإماراتية يعد أحد أهم عوامل دعم المنتخبات الوطنية والأندية، بما يواكب النهضة الرياضية التي تشهدها الدولة ويخدم تطلعاتها المستقبلية في مختلف المحافل القارية والدولية.



ويعد المدرب إبراهيم الأميري من الكفاءات الوطنية الفاعلة في ساحات كرة اليد الإماراتية، حيث شغل العديد من المواقع الفنية طوال مسيرته التدريبية، وتولى قيادة منتخبات الإمارات الوطنية لفئات الناشئين والشباب والسيدات، وأسهم في إعداد وصقل العديد من اللاعبين واللاعبات، فضلاً عن عمله مع عدد من الأندية الإماراتية وخاصة نادي مليحة، التي حقق معها حضوراً فنياً مميزاً بفضل خبرته ورؤيته التدريبية.