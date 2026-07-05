الشارقة يتعاقد مع البحريني عبدالرحمن محمد مديراً فنياً لـ«رجال كرة اليد»

أعلن نادي الشارقة الرياضي تعاقده رسمياً مع المدرب البحريني عبدالرحمن محمد لتولي القيادة الفنية لفريق رجال كرة اليد، اعتباراً من الموسم الرياضي 2026-2027، في خطوة تعكس طموحات النادي بمواصلة مسيرته التي تعزز سجل إنجازاته والمحافظة على مكانته بوصفه أحد أبرز أندية كرة اليد في دولة الإمارات والأندية العربية والآسيوية في كرة اليد.



يبدأ المدرب البحريني عبدالرحمن محمد مهمته مع الشارقة وسط تطلعات كبيرة من جماهير النادي وإدارته، التي تأمل أن يواصل الفريق مسيرة التفوق المحلية، وأن يحقق حضوراً أكثر قوة في المشاركات الخليجية والعربية والقارية، مستفيداً من خبرات المدرب الجديدة ومن العناصر المميزة التي يضمها الفريق.



ويأتي التعاقد مع المدرب البحريني عبدالرحمن محمد، الذي يحظى بلقب «الجوكر» في الأوساط الرياضية، لما يمتلكه من خبرات تدريبية واسعة وسجل حافل بالنجاحات على مستوى المنتخبات والأندية، حيث سبق له قيادة المنتخب البحريني الأول، كما تولى تدريب ناديي الشباب والدير في مملكة البحرين، وحقق معهما مستويات متميزة، إضافة إلى تجربته الاحترافية مع نادي الوحدة السعودي، فيما كانت آخر محطاته الفنية قيادة فريق النجمة البحريني في بطولة آسيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد 2026، ليواصل حضوره بوصفه أحد أبرز المدربين الخليجيين في اللعبة.



في المقابل أعلن نادي الشارقة إنهاء التعاقد مع المدير الفني البرازيلي ماركوس ريكاردو دي أوليفيرا، المعروف بـ«تاتا»، وذلك بالتراضي بين الطرفين، متوجهاً له بالشكر والتقدير على ما قدمه خلال فترة عمله، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته التدريبية المقبلة.



وكان المدرب البرازيلي قد تولى قيادة فريق رجال كرة اليد في يونيو 2025، ونجح خلال فترة قصيرة في كتابة صفحة مميزة في تاريخ الفريق، بعدما قاده إلى إحراز أربعة ألقاب محلية، مؤكداً قدرة الفريق على فرض هيمنته على الساحة الإماراتية.



كما سجل «تاتا» إنجازاً دولياً بارزاً بقيادته الشارقة إلى احتلال المركز السادس في بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب – مصر 2025»، في مشاركة نالت إشادة واسعة، بعد الأداء المشرف الذي قدمه الفريق أمام نخبة من أقوى أندية العالم، وهو ما عزز من الحضور الدولي لكرة اليد الإماراتية.