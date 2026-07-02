المصري محمد كشك مديراً فنياً لمنتخب اليد في البطولة القارية بالصين

أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد عن تعاقده مع المدرب المصري محمد سمير كشك على سبيل الإعارة من نادي دبا الحصن لقيادة منتخب الإمارات للشباب لكرة اليد خلال منافسات البطولة الآسيوية التاسعة لكرة اليد للشباب، التي تستضيفها مدينة تشوتشو بالصين خلال الفترة من 15 إلى 26 يوليو الجاري.



ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة استراتيجية ينتهجها الاتحاد لبناء منتخب شاب قادر على تمثيل كرة اليد الإماراتية بصورة مشرفة في الاستحقاقات القارية والدولية، والاستفادة من خبرات المدرب كشك في إعداد جيل يمتلك المقومات الفنية والذهنية للمنافسة على أعلى المستويات.



وتكتسب البطولة الآسيوية أهمية كبيرة كونها البوابة المؤهلة إلى بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاماً المقررة في مقدونيا خلال الفترة من 23 يونيو إلى 4 يوليو 2027، حيث تنال المنتخبات الأربعة الأولى بطاقات التأهل إلى المونديال.



ويطمح الاتحاد من خلال هذه المشاركة إلى ترسيخ ثقافة المنافسة القارية ومنح اللاعبين فرصة الاحتكاك بأفضل مدارس كرة اليد الآسيوية، بما يسهم في تطوير المنظومة الفنية للمنتخبات الوطنية على المدى البعيد.



ويعد محمد سمير كشك من أبرز المدربين العاملين في الساحة الإماراتية خلال السنوات الأخيرة، إذ حقق نجاحات لافتة مع نادي الشارقة، أبرزها قيادته الفريق للتتويج بلقب البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري عام 2024 للمرة الأولى في تاريخ النادي، إلى جانب تحقيق رباعية محلية تاريخية في الموسم ذاته بحصد ألقاب دوري الرجال وكأس الإمارات وكأس الاتحاد وكأس السوبر.



كما سبق له تدريب أندية الطيران المصري والعدالة السعودي ودبا الحصن، إلى جانب خبرته الطويلة لاعباً في الملاعب الإماراتية، حيث مثل الشارقة بين عامي 2006 و2010 وحقق معه عدة ألقاب، قبل انتقاله إلى شباب الأهلي والتتويج معه بالدوري وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر، كما لعب لفريق النصر كمحترف.



ويخوض منتخب الإمارات منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وإيران والكويت وقطر والهند، وتأمل كرة اليد الإماراتية أن تشكل هذه المشاركة بداية مرحلة جديدة من البناء والتطوير، عبر إعداد منتخب شاب قادر على المنافسة مع نخبة المنتخبات الآسيوية، وفتح الطريق أمام جيل واعد يحمل طموحات التأهل إلى مونديال الشباب 2027 وتحقيق حضور إماراتي أكثر قوة على الساحة الدولية.