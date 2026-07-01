«شباب البحرين» أبطال خليجية «الإمارات الودية لكرة اليد» النسخة الأولى

أسدل الستار مساء اليوم على منافسات النسخة الأولى من بطولة الإمارات الودية الخليجية لمنتخبات الشباب لكرة اليد، التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة اليد بالتعاون مع نادي شباب الأهلي، تحت شعار «فخورين يالامارات» واستضافتها صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي في منطقة الممزر، خلال الفترة من 27 يونيو وحتى الأول من يوليو، بمشاركة أربعة منتخبات خليجية هي الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، وذلك ضمن استعداداتها لخوض منافسات البطولة الآسيوية التاسعة عشرة لكرة اليد للشباب تحت 20 عاماً، المقررة في مدينة تشوتشو الصينية خلال الفترة من 15 إلى 26 يوليو الجاري، والمؤهلة إلى بطولة العالم للشباب 2027.



توج المنتخب البحريني بطلاً للنسخة الأولى للبطولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره المنتخب القطري بنتيجة 32 / 24 بعدما انتهى الشوط الأول 15/ 13، لصالحة، ليؤكد الاحمر البحريني تفوقه على المنتخب القطري برد اعتبارة عن خسارته بنهاية الدور الاول بنتيجة 31 / 30، وبذلك يحصد لقب النسخة الافتتاحية عن جدارة رغم الاثارة والندية، فيما اكتفى المنتخب القطري بالمركز الثاني والميداليات الفضية.



وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، نجح منتخب الإمارات في إنهاء مشاركته بصورة إيجابية بعدما جدد فوزه على شقيقه المنتخب العُماني بنتيجة 28-25، بعد أن أنهى الشوط الأول متقدماً 18-13، ليكرر «أبيض الشباب» تفوقه على المنتخب العُماني للمرة الثانية في البطولة، ويحصد المركز الثالث والميداليات البرونزية، بينما جاء المنتخب العُماني في المركز الرابع.



عقب ختام المنافسات، أقيمت مراسم التتويج حيث قام المهندس سعود صالح رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، ونائب رئيس الاتحاد محمد حسن السويدي، والأمين العام عبدالسلام المحيربي، ورئيس الاتحاد القطري حمد النعيمي، ورئيس الاتحاد البحريني علي عيسى والعماني امين الدغيشي، وبحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات يوسف العامري ومحمد الحمادي وياسر النقبي والدكتورة منى الرئيسي وعدد من المسؤولين.



وتسلم المنتخب البحريني بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما تسلم المنتخب القطري الميداليات الفضية بعد حلوله وصيفاً، ونال منتخب الإمارات الميداليات البرونزية إثر احتلاله المركز الثالث، كما جرى تسليم الكؤوس التذكارية للمنتخبات المشاركة.



وتم تبادل الدروع بين رؤساء الوفود والمنتخبات المشاركة بالبطولة، في أجواء عكست روح الأخوة والتنافس الرياضي بين الأشقاء الخليجيين، وحرصت لجنة الحكام برئاسة ياسر النقبي على تكريم حكام البطولة والمراقبين الفنين.



من جهته، هنأ المهندس سعود صالح رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد المنتخب البحريني بمناسبة تتويجه بطلاً للنسخة الأولى من البطولة، كما هنأ المنتخب القطري الوصيف، ومنتخب الإمارات بإحرازه المركز الثالث، وثمن الاداء المميز للمنتخب العماني، مشيداً في الوقت ذاته بالمستويات الفنية التي قدمتها جميع المنتخبات المشاركة، والتي عكست التطور الكبير الذي تشهده كرة اليد الخليجية.



وأكد أن البطولة حققت جميع الأهداف التي أقيمت من أجلها، سواء على الصعيد الفني أو التنظيمي، وأسهمت في توفير احتكاك قوي للمنتخبات المشاركة استعداداً لخوض منافسات البطولة الآسيوية المقبلة، متمنياً التوفيق لجميع المنتخبات الخليجية في الاستحقاق القاري وتمثيل كرة اليد الخليجية بأفضل صورة.



وأضاف: نفخر بما تحقق من نجاح في النسخة الأولى للبطولة، وهو ثمرة العمل الجماعي والتعاون المثمر بين جميع الجهات التي شاركت في التنظيم، وهو ما يعزز ثقتنا في استمرار البطولة خلال السنوات المقبلة لتصبح محطة إعداد سنوية للمنتخبات الخليجية.



ووجه رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد خالص الشكر والتقدير إلى الأشقاء في اتحادات البحرين وقطر وسلطنة عُمان على تلبية الدعوة والمشاركة الفاعلة، مثمناً الروح الرياضية العالية التي سادت جميع المباريات، كما أشاد بالتعاون الكبير الذي قدمه نادي شباب الأهلي واستضافته المتميزة للبطولة، والتي وفرت جميع مقومات النجاح.



كما أعرب عن تقديره لحكام البطولة واللجان العاملة والمتطوعين وكافة الكوادر الفنية والإدارية والإعلامية، الذين بذلوا جهوداً كبيرة وأسهموا بإخلاص في إخراج الحدث بصورة مشرفة تليق بمكانة دولة الإمارات وريادتها في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية، مؤكداً أن هذا النجاح يمثل دافعاً لمواصلة تنظيم المزيد من البطولات التي تخدم تطور كرة اليد الإماراتية والخليجية.