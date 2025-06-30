اتحاد اليد يفتح باب تسجيل اللاعبين لجميع المراحل السنية

أعلن ناصر الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، أن مجلس إدارة الاتحاد قد حدد الفترة من الأول من يوليو الجاري ولغاية 10 أغسطس المقبل، موعداً لفتح باب القيد لتسجيل اللاعبين القدامى والجدد لجميع المراحل السنية؛ «الرجال والشباب والناشئين والأشبال والصغار والبراعم أ - ب»، للموسم الرياضي 2025 - 2026 ، وسيتم لاحقاً تحديد موعد القيد الثاني لفئة الرجال فقط.

وأضاف، اللوائح تشهد العديد من جديد التغييرات التي تم إدخالها على الأجندة الرياضية للموسم الرياضي 2025 - 2026، خصوصاً فيما يتعلق في قيد وتسجيل اللاعبين، وكان من أبرزها أعداد اللاعبين في القائمة الرئيسة لكل فريق، وأعداد لاعبي الفئة الثانية بالقائمة الرئيسة، والمشاركة الفعلية في الملعب من حيث اللاعبين المواطنين والمحترفين ومن الفئات الثلاث المسموح لهم بالمشاركة مع الفرق في مباريات الموسم لجميع الفئات العمرية، هذا إلى جانب تصعيد اللاعبين بين الفئات العمرية.

وأوضح الحمادي أن عدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم بكشوفات الأندية لفئتي الرجال والشباب 24 لاعباً، منهم 20 لاعباً بالقائمة الرئيسة، ويسمح بأن يكون من ضمنهم 3 لاعبين من الفئة الثانية «المقيم، المواليد، المحترف»، بالإضافة إلى 4 لاعبين من الفئة الأولى يتم قيدهم على قائمة الإعارة، على أن يقتصر عدد اللاعبين في ورقة تسجيل المباريات على 16 لاعباً فقط، ومن ضمنهم 5 لاعبين كحد أقصى من لاعبي الفئة الثانية «مواليد، مقيم، محترف». والحال ينطبق على فئة الشباب بقائمتة الرئيسة التي تضم 20 لاعباً، بينما تضم قائمة المباراة 16 لاعباً، ومنهم 3 لاعبين كحد أقصى من الفئة الثانية «المواليد والمقيمين».