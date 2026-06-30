إسدال الستار على بطولة الإمارات الودية الأولى لشباب اليد

تُختتم اليوم منافسات بطولة الإمارات الودية الأولى لكرة اليد للشباب، التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة اليد بالتعاون مع نادي شباب الأهلي تحت شعار «فخورين يا الإمارات»، بإقامة مباراتين مرتقبتين على صالة نادي شباب الأهلي بمنطقة الممزر، لتحديد المراكز النهائية والتعرف إلى أول بطل في تاريخ البطولة، التي حققت نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيراً بمشاركة منتخبات الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عُمان.



وتأتي البطولة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخبات الخليجية الأربعة، استعداداً لخوض منافسات البطولة الآسيوية التاسعة عشرة لكرة اليد للشباب تحت 20 عاماً، المقررة في مدينة تشوزو الصينية خلال الفترة من 15 إلى 26 يوليو المقبل، والمؤهلة إلى بطولة العالم للشباب 2027 في مقدونيا، وهو ما منح المنافسات أهمية كبيرة، باعتبارها محطة فنية مثالية لاختبار الجاهزية ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين والأجهزة الفنية.



تفتتح مباريات اليوم بلقاء يجمع منتخب الإمارات، صاحب المركز الثالث في الدور الأول، مع شقيقه المنتخب العماني، الذي أنهى المرحلة الأولى في المركز الرابع، في مواجهة تتكرر للمرة الثانية خلال البطولة بعد اللقاء الذي جمع المنتخبين في ختام الدور الأول، والذي ابتسم لمنتخب الإمارات بنتيجة 28-27 بعد مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى الثواني الأخيرة.



ويتطلع منتخب الإمارات إلى تأكيد تفوقه وتحقيق فوز جديد يمنحه المركز الثالث، ويعزز الثقة قبل التوجه إلى الاستحقاق الآسيوي، فيما يسعى المنتخب العماني إلى رد اعتباره وإنهاء مشاركته بانتصار يعكس التطور الذي ظهر عليه خلال البطولة.



وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى المباراة النهائية التي تشكل مسك ختام البطولة، حيث يلتقي المنتخب القطري، متصدر الدور الأول وصاحب العلامة الكاملة، مع المنتخب البحريني، وصيف الترتيب، في مواجهة قوية لحسم لقب النسخة الأولى.



ويدخل المنتخب القطري النهائي بأفضلية معنوية بعدما تفوق على المنتخب البحريني في لقاء الدور الأول بنتيجة 31-30، في مباراة كانت من أقوى مباريات البطولة وشهدت تنافساً كبيراً حتى اللحظات الأخيرة، بينما يأمل المنتخب البحريني في استثمار خبرته وتعويض خسارته السابقة وخطف اللقب الأول للبطولة.



وكان المنتخب القطري قد أنهى منافسات الدور الأول في الصدارة بعد سلسلة من العروض القوية، مؤكداً جاهزيته العالية للاستحقاقات المقبلة، فيما جاء المنتخب البحريني في المركز الثاني، وحل منتخب الإمارات ثالثاً بعد تحقيق فوزه الأول على حساب المنتخب العماني بنتيجة 28-27، بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً 13-12، في مباراة حفلت بالإثارة والندية بين المنتخبين.



وشهدت منافسات الدور الأول حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، إلى جانب مسؤولي الوفود المشاركة وعدد من المهتمين برياضة كرة اليد، الذين أشادوا بالمستوى الفني والتنظيمي الذي ظهرت به البطولة.



وأكدت البطولة منذ انطلاقتها نجاحها في تحقيق أهدافها الفنية، بعدما وفرت احتكاكاً قوياً بين أربعة من أبرز المنتخبات الخليجية، وأسهمت في منح الأجهزة الفنية فرصة مهمة لتقييم مستويات اللاعبين والوقوف على جاهزية المنتخبات قبل خوض البطولة الآسيوية.



كما عكست البطولة حرص اتحاد الإمارات لكرة اليد على توسيع قاعدة المنافسات الدولية واستضافة بطولات نوعية تسهم في تطوير اللعبة، وترفع من مستوى الاحتكاك الفني، وتدعم برامج إعداد المنتخبات الوطنية وفق رؤية تستهدف تحقيق نتائج إيجابية على المستويين القاري والدولي.



ومع إسدال الستار على النسخة الأولى من البطولة، تتجه أنظار المنتخبات الأربعة مباشرة نحو البطولة الآسيوية في الصين، التي تمثل التحدي الأهم هذا الموسم، نظراً لكونها البوابة الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم للشباب 2027 في مقدونيا.



وتأمل جميع المنتخبات أن تكون بطولة الإمارات الودية قد حققت أهدافها الكاملة، من خلال رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، واكتساب الخبرات اللازمة قبل خوض المنافسات القارية، بما يعزز من فرص المنتخبات الخليجية في المنافسة على بطاقات التأهل إلى المونديال، ويؤكد المكانة المتنامية لكرة اليد الخليجية على الساحة الآسيوية.