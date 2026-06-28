الأردن تستضيف «آسيوية الناشئين» المؤهلة إلى مونديال 2027 لكرة اليد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، رسمياً، اعتماد المملكة الأردنية الهاشمية لاستضافة منافسات البطولة الآسيوية الحادية عشرة للناشئين مواليد 2008 فما بعد، والمؤهلة إلى بطولة العالم للناشئين 2027، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 31 أغسطس المقبل، في خطوة تؤكد الثقة المتواصلة بقدرة الأردن على تنظيم واستضافة أبرز البطولات القارية. كما حدد الاتحاد الآسيوي الأول من يوليو المقبل موعداً نهائياً لتأكيد مشاركة المنتخبات، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التنظيمية وإعداد جدول المنافسات.



وجاء القرار في تعميم رسمي أصدرته اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، موجهاً إلى جميع الاتحادات الوطنية المشاركة، تضمن تعديل مكان وزمان إقامة البطولة، إلى جانب البرنامج الزمني الخاص بوصول الوفود والمنافسات والمغادرة، مع دعوة الاتحادات إلى تأكيد مشاركتها قبل الأول من يوليو المقبل.



تكتسب البطولة أهمية استثنائية كونها تمثل التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم للناشئين 2027، حيث ستتنافس المنتخبات الآسيوية على حجز بطاقات التأهل العالمية، في ظل ما تشهده القارة من تطوّر كبير على مستوى منتخبات الفئات العمرية، وارتفاع مستوى المنافسة الفنية خلال السنوات الأخيرة.



ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من أقوى المنتخبات الآسيوية، الأمر الذي سيجعلها واحدة من أقوى النسخ القارية، سواء من الناحية الفنية أو التنظيمية، ويمنح اللاعبين الناشئين فرصة ثمينة لاكتساب الخبرات والاحتكاك الدولي استعداداً للاستحقاقات المقبلة.