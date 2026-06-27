تعادل منتخبنا الوطني مع البحرين وفوز قطر على عُمان في افتتاح دولية شباب اليد

استهل منتخب الإمارات للشباب لكرة اليد مشواره في بطولة الإمارات الدولية الودية 2026 بتعادل مثير أمام نظيره البحريني بنتيجة 35-35، في المباراة الافتتاحية التي أقيمت مساء اليوم على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، ضمن منافسات البطولة التي تقام تحت شعار «فخورين بالإمارات»، بمشاركة أربعة منتخبات خليجية هي الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عُمان.



وقدم منتخبنا عرضاً مميزاً خلال الشوط الأول، ونجح في فرض أفضليته لينهيه متقدماً بنتيجة 21-17، قبل أن يعود المنتخب البحريني بقوة في الشوط الثاني ويعدل النتيجة في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية، ليحصل كل منتخب على أول نقطة له في البطولة.



وفي المباراة الثانية، فرض المنتخب القطري أفضليته منذ البداية وحقق فوزاً مستحقاً على نظيره العُماني بنتيجة 34-21، بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً 18-10، ليعتلي صدارة الترتيب مع نهاية الجولة الأولى.



وتتواصل منافسات البطولة غداً الأحد بإقامة مباراتين ضمن الجولة الثانية، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع المنتخب القطري في الرابعة عصراً في مواجهة قوية يسعى خلالها الأبيض لتحقيق فوزه الأول، فيما يواجه المنتخب العُماني نظيره البحريني عند السادسة مساءً في لقاء لا يقل أهمية ضمن سباق المنافسة على صدارة البطولة.



وتقام البطولة بتنظيم اتحاد الإمارات لكرة اليد، بالتعاون مع نادي شباب الأهلي، وتستضيفها الصالة الرياضية بالنادي في منطقة الممزر خلال الفترة من 27 يونيو وحتى الأول من يوليو 2026، بمشاركة 4 منتخبات خليجية، في إطار تعزيز الاحتكاك الفني ورفع جاهزية المنتخبات المشاركة قبل استحقاقاتها المقبلة.



وتأتي البطولة ضمن البرنامج الإعدادي لمنتخب الإمارات للشباب، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة لكرة اليد تحت 20 عاماً، التي تستضيفها مدينة تشوزو الصينية خلال الفترة من 15 إلى 26 يوليو المقبل، والمؤهلة إلى بطولة العالم للشباب 2027 في مقدونيا.



ويخوض المنتخب الوطني منافسات البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية، وإيران، وسلطنة عُمان، والصين تايبيه، وقطر، والهند، وهي مجموعة قوية ينتظر أن تشهد منافسة كبيرة على بطاقات التأهل إلى المونديال.



وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يلتقي كل منتخب مع المنتخبات الثلاثة الأخرى، على أن تحصل جميع المنتخبات على راحة يوم 30 يونيو، قبل إقامة مباريات اليوم الختامي في الأول من يوليو، حيث يلتقي صاحبا المركزين الثالث والرابع لتحديد المركز الثالث، بينما يتنافس صاحبا المركزين الأول والثاني على لقب البطولة.



وأكدت مباريات الجولة الافتتاحية المستوى الفني الجيد للمنتخبات المشاركة، في ظل حرص الأجهزة الفنية على الاستفادة من هذه المباريات في رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، وتجربة أكبر عدد من اللاعبين قبل الاستحقاقات القارية المقبلة، بما يجعل البطولة محطة إعداد مهمة لمنتخبات الخليج المشاركة.