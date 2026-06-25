«دولية الإمارات لشباب اليد» تنطلق 27 يونيو بمشاركة 4 منتخبات

أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد عن تنظيم بطولة الإمارات الدولية لمنتخبات الشباب، والتي يستضيفها نادي شباب الأهلي خلال الفترة من 27 يونيو الجاري حتى الأول من يوليو المقبل، بمشاركة منتخب الإمارات، إضافة إلى 3 منتخبات هي: البحرين وسلطنة عمان وقطر.



وتأتي البطولة ضمن برنامج إعداد منتخب الإمارات للشباب استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة لكرة اليد تحت 20 عاماً، المقررة في مدينة تشوزو الصينية خلال الفترة من 15 إلى 26 يوليو المقبل، والمؤهلة إلى بطولة العالم للشباب 2027 في مقدونيا، ويشارك منتخبنا في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الثانية التي تضم كوريا الجنوبية وإيران وسلطنة عمان والصين تايبيه وقطر والهند، في مجموعة قوية تشهد منافسة كبيرة على بطاقات التأهل.



وتضم قائمة منتخبنا 22 لاعباً، بالإضافة إلى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة المدرب البرتغالي رولاندو فريتاس، وخالد أحمد مساعداً للمدرب، وفيصل داوود إدارياً، وكريم القاضي مدرباً للحراس، وطارق البلوشي مدرباً للياقة البدنية، ومحمد إمام محللاً للأداء، وإسكندر عياشي وتامر عبداللطيف أخصائيي العلاج.



من جانبه، رحب عبدالسلام ربيع المحيربي، الأمين العام للاتحاد، بجميع الوفود والمنتخبات المشاركة في البطولة، معرباً عن سعادته باستضافة هذا التجمع الرياضي الذي يضم نخبة من المنتخبات الشابة، مؤكداً أن البطولة تمثل فرصة مثالية لتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين اتحادات كرة اليد في المنطقة.



وقال المحيربي: نرحب بالأشقاء في دولة الإمارات، ونتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المنتخبات التي لبّت الدعوة وحرصت على المشاركة في هذه البطولة، التي نعتبرها محطة إعداد مهمة قبل خوض الاستحقاقات القارية المقبلة، ونثق بأن المنافسات ستشهد مستويات فنية مميزة في ظل تقارب مستويات المنتخبات المشاركة وحرصها على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة الفنية.



وأضاف: الهدف من تنظيم هذه البطولة لا يقتصر على النتائج فقط، بل يمتد إلى توفير فرص الاحتكاك القوي للاعبين والأجهزة الفنية، بما يسهم في تطوير الأداء ورفع الجاهزية البدنية والفنية. كما تمثل البطولة فرصة مهمة لمنتخب الإمارات للشباب للوصول إلى أفضل درجات الاستعداد قبل المشاركة في البطولة الآسيوية المقبلة، التي تعد من أهم المحطات في مسيرة هذا الجيل.



وأكد المحيربي أن اتحاد الإمارات لكرة اليد حريص على توفير كافة عوامل النجاح التنظيمي والفني للبطولة، بما يعكس المكانة التي وصلت إليها الرياضة الإماراتية وقدرتها على استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية المختلفة، متمنياً التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة، وأن تخرج البطولة بصورة مشرفة تحقق أهدافها الفنية والتنظيمية وتعزز من تطور كرة اليد في المنطقة.