«مليحة» يحقق المفاجأة ويتخطى «الشارقة» في دوري اليد

نجح فريق مليحة في تحقيق المفاجأة بعد الفوز على «الشارقة» بطل آسيا وحامل اللقب 29 - 24، أول من أمس، ضمن الجولة الثانية من دوري الإمارات لكرة اليد، في المباراة التي أقيمت بصالة نادي مليحة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويتوقف رصيد الشارقة عند 4 نقاط أيضاً.

وبالجولة نفسها، فاز دبا الحصن على الوحدة 31 - 18، في صالة نادي النصر، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويتوقف رصيد الوحدة عند نقطتين. كما فاز شباب الأهلي على الوصل 28 - 24، على صالة نادي الوصل، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط، ويتوقف رصيد الوصل عند 4 نقاط.

من ناحية أخرى، أجرت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة اليد، أمس، قرعة مسابقة كأس الاتحاد لفئة الرجال للموسم الرياضي 2025/2024، بحضور ناصر سالم الحمادي الأمين العام للاتحاد، وبمشاركة ممثلي الأندية.

وتقام المسابقة لهذا الموسم بمشاركة 7 فرق، تم تقسيمها إلى مجموعتين، بمنافسات الدور التمهيدي، والذي سيقام خلال الفترة (من 4 - 11 يناير 2025)، حيث ضمت المجموعة الأولى 4 فرق، وهي شباب الأهلي ودبا الحصن والوصل ومليحة، فيما ضمت المجموعة الثانية 3 فرق، وهي الشارقة والوحدة والنصر، وتلعب كل مجموعة دوري من دور واحد.

وتشهد الجولة الأولى للدور التمهيدي، لقاء شباب الأهلي مع مليحة، ودبا الحصن مع الوصل، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ولقاء الشارقة مع الوحدة ضمن منافسات المجموعة الثانية. وتقام (مرحلة الأدوار الإقصائية) في 14 يناير، بنظام خروج المغلوب، على ملاعب محايدة، ويقام نصف النهائي في (17 يناير 2025)، والنهائي في (19 يناير 2025).