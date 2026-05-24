بقيادة صافرة إماراتية.. النواعير الحموي بطلاً لدوري رجال اليد السوري

سجلت نهائيات دوري رجال كرة اليد السوري حدثاً استثنائياً وغير مسبوق في تاريخ كرة اليد السورية والعربية، بعدما أُسندت إدارة مباريات الأدوار النهائية بالكامل إلى طاقم تحكيم إماراتي، في خطوة عكست عمق العلاقات الرياضية والتعاون الوثيق بين الاتحادين السوري والإماراتي لكرة اليد.



حيث قاد الحكمان الإماراتيان إسماعيل سالم وعلي جعفر منافسات البطولة بكفاءة واقتدار، وحظيا بإشادة واسعة من المسؤولين والمتابعين، بعد نجاحهما في إدارة المباريات الأربع التي شهدتها النهائيات بثقة عالية ومستوى تحكيمي متميز أسهم في خروج البطولة بصورة تنظيمية وفنية مشرفة.



من جانبه، أعرب رافع بجبوج رئيس الاتحاد السوري لكرة اليد عن خالص شكره وتقديره إلى اتحاد الإمارات لكرة اليد برئاسة المهندس سعود صالح وكافة أعضاء مجلس الإدارة، مثمناً سرعة الاستجابة والتعاون المثمر في تلبية طلب الاتحاد السوري بتكليف طاقم تحكيمي إماراتي لإدارة نهائيات البطولة. وأكد بجبوج أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون الرياضي المتميز بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالأداء الاحترافي للحكمين الإماراتيين اللذين أدارا مباريات البطولة بثقة وكفاءة عالية، رغم حساسية وقوة المواجهات النهائية وما شهدته من تنافس وإثارة حتى اللحظات الأخيرة.



وكان فريق نادي النواعير السوري حقق إنجازاً تاريخياً بتتويجه بطلاً لدوري رجال كرة اليد السوري لموسم 2025- 2026، بعد فوزه المستحق على فريق الجيش السوري بنتيجة 34/ 32 في نهائي البطولة والمباراة الفاصلة التي احتضنتها صالة الجلاء الرياضية في العاصمة السورية دمشق، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية عكست مكانة البطولة باعتبارها الأقوى والأهم في اليد السورية.



وشهدت المباراة النهائية مستوى فنياً متميزاً وإثارة متواصلة طوال شوطي اللقاء، حيث تبادل الفريقان الأفضلية في العديد من فترات المباراة، فيما انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 17-17، قبل أن ينجح فريق النواعير في حسم المواجهة بأداء مميز بالشوط الثاني، ليظفر باللقب وسط فرحة جماهيره ومحبيه بهذا الإنجاز التاريخي.



وأقيمت النهائيات على مدار أربعة أيام في مدينتي دمشق وحماة، وشهدت منافسات قوية بين فرق النواعير والطليعة من حماة والجيش بدمشق والشعلة من درعا، وسط متابعة جماهيرية كبيرة أكدت الشعبية المتنامية لكرة اليد السورية.



شهد المباراة النهائية رافع بجبوج رئيس الاتحاد السوري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، حيث جرى تتويج فريق النواعير بدرع البطولة والميداليات الذهبية وسط أجواء احتفالية مميزة وفريق الجيش الوصيف بالميداليات الفضية وحل فريق الطليعة بالمركز الثالث وفريق الشعلة رابعاً، وحصل على جائزة افضل لاعب حارس مرمى فريق النواعير عبد الرحمن عياد.