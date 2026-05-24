الشارقة يعلن تفاصيل المشاركة في «آسيوية كرة اليد» غداً

يقيم نادي الشارقة الرياضي مؤتمراً صحفياً خاصاً عن مشاركة فريق رجال كرة اليد في النسخة الثامنة والعشرين من البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، غداً الاثنين، على صالة نادي الشارقة الرياضي، في الحادية عشرة صباحاً.



ويأتي المؤتمر ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها النادي تحت شعار «حكاية بطل لا تنتهي»، وذلك بحضور الجهازين الإداري والفني وعدد من لاعبي الفريق، للحديث عن تحضيرات فريق الشارقة حامل اللقب، وطموحاته في مواصلة الإنجازات خلال البطولة المقبلة. كما يشهد المؤتمر مراسم توقيع عقد رعاية الفريق خلال مشاركته في البطولة الآسيوية.



وكانت مراسم قرعة البطولة الآسيوية، المؤهلة لمونديال الأندية، قد أجريت السبت الماضي بالكويت، وأسفرت عن وقوع نادي الشارقة «حامل اللقب» على رأس المجموعة الأولى بجانب كل من برقان الكويتي، وشا الصيني، والدحيل القطري، فيما ضمت المجموعة الثانية الكويت الكويتي «مستضيف البطولة» والنجمة البحريني، والخليج السعودي، والعربي القطري.



ويدخل الشارقة بصفته حامل لقب النسخة الماضية 2024، التي على إثرها ترشح لتمثيل القارة الصفراء في كأس العالم لكرة اليد «السوبرجلوب 2025» بمصر وحل سادساً في الترتيب العالمي. ويواصل رجال الشارقة استعداداتهم بصورة يومية على صالة النادي، فيما سيخوض معسكراً إعدادياً يسبق المحفل القاري الكبير.