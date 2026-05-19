الشارقة يفتتح مشوار آسيوية اليد بمواجهة الدحيل القطري

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الـ 28 من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري لرجال كرة اليد، المقامة بالكويت من 6 إلى 15 يونيو المقبل، عن جدول ترتيب مباريات الشارقة، حامل اللقب، في الدور التمهيدي، حيث يفتتح الملك الشرقاوي مواجهات المجموعة الأولى أمام الدحيل القطري، السبت 6 يونيو المقبل، ثم يلتقي فريق «CHA» الصيني، الأحد 7 يونيو، قبل أن يختتم دور المجموعات بملاقاة برقان الكويتي، الثلاثاء 9 يونيو.



وتُلعب البطولة بنظام دوري من دور واحد «مرحلة المجموعات». يتأهل جميع الفرق إلى دور الثمانية حسب ترتيب التمهيدي، بحيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وصاحب المركز الثاني مع ثالث المجموعة الثانية، وثالث الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، ورابع المجموعة الأولى مع متصدر الثانية، وذلك لتحديد المتأهلين للمربع الذهبي والمباراة النهائية، بينما تخوض باقي الفرق مباريات لتحديد المراكز.



يُذكر أن نتائج القرعة أوقعت الفريق المنظم، الكويت الكويتي، في المجموعة الثانية مع النجمة البحريني والخليج السعودي والعربي القطري.

كما يتأهل المتوج باللقب الآسيوي مباشرة إلى بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» - مصر 2026، والتي شارك في نسختها الأخيرة رجال الشارقة ممثلين لقارة آسيا ولرياضة الإمارات، وحصلوا على المركز السادس عالمياً.