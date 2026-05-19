طاقم تحكيمي إماراتي يُدير أكثر المواجهات ندية في كرة اليد السورية

عزز اتحاد الإمارات لكرة اليد أواصر التعاون المشترك مع نظيره الاتحاد السوري، في خطوة تعكس عمق العلاقات الرياضية والأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية، من خلال إيفاد طاقم تحكيمي قاري إماراتي لإدارة مباريات الدورة المجمعة ونصف نهائي ونهائي الدوري السوري لكرة اليد، والتي توصف بأنها من أكثر المواجهات ندية في المنافسات السورية هذا الموسم.



جاء اختيار الحكمين الإماراتيين إسماعيل سالم وعلي جعفر لإدارة هذه المواجهات المهمة والمثيرة، تأكيداً للمكانة الرفيعة التي وصل إليها التحكيم الإماراتي على كافة المستويات الخليجي والعربي والقاري، والثقة الكبيرة التي يحظى بها أبناء الإمارات لدى مختلف الاتحادات الرياضية.



جاء هذا التعاون المثمر بناءً على طلب رسمي من رافع بجبوج رئيس الاتحاد السوري لكرة اليد، عبر تواصله مع سعود صالح رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، بمشاركة مباشرة من ياسرالنقبي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإماراتي، في إطار الحرص المشترك على تعزيز التعاون الرياضي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.



ويعكس هذا التنسيق مستوى العلاقات المتميزة بين الاتحادين، والرغبة المتبادلة في دعم مسيرة كرة اليد العربية وتطويرها، خاصة في الجوانب الفنية والتحكيمية التي تمثل أحد أهم عناصر نجاح البطولات والمنافسات.

وأكدت هذه الخطوة مجدداً الحضور اللافت للحكم الإماراتي في مختلف البطولات المحلية والخارجية، بعدما أثبت كفاءته العالية وقدرته على إدارة أقوى المباريات باحترافية واقتدار، الأمر الذي جعله محل تقدير وثقة لدى الاتحادات العربية والقارية.



ويواصل التحكيم الإماراتي تحقيق النجاحات في المشاركات الخارجية، مستفيداً من الدعم الكبير الذي يحظى به من اتحاد الإمارات لكرة اليد وبرامج التطوير المستمرة التي تهدف إلى إعداد كوادر تحكيمية قادرة على تمثيل الدولة بأفضل صورة في المحافل الدولية.



من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد السوري لكرة اليد عن تقديره الكبير للعلاقة المتميزة التي تجمع الاتحادين الإماراتي والسوري، موجهاً الشكر لاتحاد الإمارات على سرعة الاستجابة والتعاون الدائم، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس روح الأخوة والتكامل الرياضي بين البلدين الشقيقين.



وأشار إلى أن الاستعانة بالطاقم الإماراتي تأتي انطلاقاً من الثقة الكبيرة بالكفاءة التحكيمية الإماراتية، وما يتمتع به الحكام الإماراتيون من خبرة وحضور مميز في البطولات العربية والقارية.