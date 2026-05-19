دبا الحصن يكرم لاعبي «صغار كرة اليد» وصيف الكأس

كرّم الدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، لاعبي فريق الصغار لكرة اليد والجهازين الفني والإداري، وذلك تقديراً للإنجاز المميز الذي حققه الفريق بحصوله على وصافة كأس الإمارات لكرة اليد لفئة الصغار خلال الموسم الرياضي الحالي.



وحضر مراسم التكريم علي محمد يعروف النقبي أمين السر العام، وسعيد محمد اليحيائي رئيس لجنة الألعاب الجماعية، الذين أشادا بالمستوى الفني والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طول مشوار البطولة.



وأكد الدكتور محمد أحمد المطوع خلال التكريم أن هذا الإنجاز يعكس العمل المتواصل والاهتمام الكبير الذي يوليه النادي لقطاع المراحل السنية، مشيراً إلى أن الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب يعد خطوة مهمة نحو بناء جيل واعد قادر على تمثيل النادي بصورة مشرفة في المستقبل.



كما ثمّن رئيس النادي جهود الجهازين الفني والإداري في تطوير مستوى اللاعبين وصقل مواهبهم، مؤكداً حرص إدارة النادي على توفير الإمكانات كافة، والدعم اللازم لاستمرار تحقيق النجاحات في مختلف الألعاب الجماعية والفردية. وفي ختام التكريم، عبّر اللاعبون والجهاز الفني عن سعادتهم بهذا التقدير، مؤكدين مواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم النادي في الاستحقاقات المقبلة.