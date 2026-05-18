منتخبنا لكرة اليد يفوز على منتخب الكويت في الألعاب الخليجية بالدوحة

حقق منتخب الإمارات لكرة اليد فوزه الأول في منافسات كرة اليد ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة، المقامة حالياً في دولة قطر خلال الفترة من 14 إلى 21 مايو الجاري، بعدما تغلب مساء اليوم الاثنين على شقيقه المنتخب الكويتي 28-21، في مباراة شهدت أفضلية واضحة للأبيض الإماراتي على مستوى الأداء والنتيجة طوال مجريات اللقاء.



ونجح منتخب الإمارات في إنهاء الشوط الأول متقدماً بنتيجة 14-13، قبل أن يفرض سيطرته بصورة أكبر خلال الشوط الثاني، ويؤكد تفوقه بتحقيق انتصار مستحق يعد الأول له في مشواره بالدورة الخليجية. ومن المقرر أن يختتم منتخب الإمارات مشواره في منافسات الدورة يوم الخميس المقبل بمواجهة شقيقه المنتخب البحريني، في لقاء يسعى من خلاله الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق أفضل ختام لمشاركته الخليجية.



وكان المنتخب الإماراتي قد استهل مشاركته في البطولة بخسارتين، الأولى أمام المنتخب القطري بنتيجة 20-28، والثانية أمام المنتخب السعودي بنتيجة 21-34، قبل أن يعود بقوة ويحقق فوزه الأول على المنتخب الكويتي، ليعزز من حظوظه في إنهاء مشاركته بصورة إيجابية.



وتشهد منافسات كرة اليد في الدورة مشاركة منتخبات الإمارات وقطر والسعودية والكويت والبحرين، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتم تحديد الترتيب النهائي للمنتخبات من المركز الأول وحتى الخامس وفقاً لنتائج المباريات.



ويشارك منتخب الإمارات في الدورة بقائمة تضم 18 لاعباً إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية، فيما يترأس البعثة محمد حسن السويدي نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، كما يتواجد عمر الزبير المرزوقي ضمن أطقم المراقبة الفنية للمباريات المشاركة في البطولة.