الشارقة «أ» يحتفظ بكأس الإمارات لكرة اليد للصغار

تُوّج فريق الشارقة لكرة اليد «أ» بلقب كأس الإمارات لكرة اليد لفئة الصغار للموسم الرياضي 2025-2026، بعد فوزه على فريق دبا الحصن لكرة اليد بنتيجة 27-19، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على صالة نادي الشارقة الرياضي، في ختام موسم هذه الفئة.



شهد المباراة النهائية ومراسم التتويج ياسر علاي النقبي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الحكام، والدكتورة منى إبراهيم الرئيسي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسة لجنة الاستثمار والتسويق واللجنة الإعلامية والاتصال المؤسسي، وعدد من الشخصيات الرياضية.



ونجح الشارقة «أ» في الاحتفاظ لناديه باللقب للموسم السادس على التوالي، كما جمع بين لقبي الدوري والكأس لفئة الصغار خلال الموسم الحالي، ليؤكد تفوقه في مسابقات المراحل السنية.

وأدار اللقاء طاقم التحكيم المكون من ربيع خميس وعلاء الدرويش، وعلى الطاولة ميرا جبايلي مسجلاً، وهيا موسى ميقاتياً. وشهدت البطولة مشاركة 17 فريقاً، وأقيمت بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على ملاعب محايدة، بمشاركة فرق: الشارقة أ، دبا الحصن، الوصل، النصر، كلباء، خورفكان، البطائح، شباب الأهلي، الشارقة ب، العين، الجزيرة، الذيد، الوحدة، مليحة، بني ياس، المدام، والظفرة.