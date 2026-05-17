«الشارقة» على رأس المجموعة الأولى لآسيوية كرة اليد بالكويت

أسفرت قرعة النسخة الـ28 من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال، المقررة في دولة الكويت خلال الفترة من 6 إلى 15 يونيو المقبل، عن وجود نادي الشارقة حامل اللقب على رأس المجموعة الأولى.



وضمت المجموعة الأولى إلى جانب الشارقة كلاً من أندية الدحيل القطري، وبرقان الكويتي، ونادي سي إتش إيه الصيني، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية الكويت الكويتي، والنجمة البحريني، والخليج السعودي، والعربي القطري.



ويخوض الشارقة البطولة بطموح المحافظة على اللقب القاري الذي توج به في نسخة 2024، ومواصلة حضوره القوي على مستوى كرة اليد الآسيوية. ويتأهل الفريق الفائز بلقب البطولة مباشرة إلى منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2026» المقررة في جمهورية مصر العربية.