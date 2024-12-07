3 مباريات في انطلاق دوري رجال اليد

تشهد صالات كرة اليد، اليوم، إقامة 3 مباريات في الجولة الأولى بدوري رجال اليد، حيث يستقبل الوصل فريق الوحدة، ويحل فريق دبا الحصن ضيفاً على الشارقة، ويستقبل فريق النصر فريق مليحة. ومنح الجدول فريق شباب الأهلي الراحة اليوم.

وتعتبر هذه البطولة الثانية في الموسم الذي انطلق بمسابقة كأس الإمارات، ويشارك بها 7 فرق وهي الشارقة وشباب الأهلي ومليحة والنصر ودبا الحصن والوحدة والوصل، وتقام مباريات الدور التمهيدي بنظام الدوري (ذهاب وإياب). ويستقبل فريق الوصل فريق الوحدة في الخامسة مساء اليوم.

ويستضيف الشارقة حامل اللعبة فريق دبا الحصن في موقعة من العيار الثقيل لكون دبا الفريق الوحيد الذي حقق الفوز على حامل اللقب في بداية الموسم.

وفي الساعة السابعة مساء اليوم يستقبل فريق النصر فريق مليحة في موقعة من العيار الثقيل لخصوصية لقاءات الفريقين.