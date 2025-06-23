موسم كرة اليد الجديد.. أجندة حافلة محلياً وخليجياً وقارياً

يشهد موسم كرة اليد 2025/ 2026، والذي سينطلق بنهاية أغسطس المقبل حتى يونيو 2026، أجندة حافلة بالمسابقات المحلية والخليجية، إلى جانب مشاركة المنتخبات والعديد من الأندية بالبطولات الخارجية على المستوى الخليجي والعربي والقاري وصولاً للدولي، هذا إلى جانب العديد من الفعاليات الخاصة بدورات المدربين والحكام.

وكشف ناصر الحمادي الأمين العام لاتحاد اليد، عن أن الموسم الجديد يتضمن على أكثر من 18 مسابقة على مستوى الرجال والشباب والناشئين والأشبال والصغار إضافة الى مهرجانات البراعم بفئتيها «أ، ب».

وأكد الحمادي أن اتحاد اليد تلقى طلباً رسمياً من نادي الذيد يرغب فيه الانضمام لمسابقات فرق الرجال، إلى جانب عودة فرق المراحل السنية بنادي الجزيرة «الأشبال والصغار والبراعم» للمشاركة في مسابقات الموسم عقب غياب جميع فرق اليد بالنادي عن الموسم الماضي.

وأوضح الحمادي أن برنامج بطولات الرجال سيشهد 6 بطولات، وتسعى 8 أندية للفوز بألقاب البطولات وهي: الشارقة، شباب الأهلي، مليحة، النصر، الوصل، دبا الحصن، الوحدة والذيد، إلى جانب مشاركة منتخب الشباب في دور واحد من الأدوار الثلاثة التي تنظم بطولة الدوري العام.

وأوضح الأمين العام للاتحاد أن موسم الرجال سيبدأ بإقامة بطولة كأس الوطن، التي ستقام بنهاية شهر أغسطس لتحديد بطل المسابقة، والذي سيواجه الشارقة بطل الدوري بالموسم الماضي في أولى بطولات الموسم الجديد الذي يشهد بطولات، والبداية ستكون بطولة كأس سوبر الإمارات ومن ثم بطولة درع الدوري، ودوري السوبر للرجال ثم بطولة كأس الاتحاد المرتبط بمواليد 2010/ 2011 «الأشبال»، ثم بطولة كأس الوطن 2025/ 2026، بالإضافة إلى مباراة كأس السوبر الإماراتي البحريني ومباراة كأس السوبر الإماراتي السعودي.

كما سيشهد الموسم على مستوى الرجال 6 بطولات محلية وخارجية بمشاركة 8 فرق، إلى جانب مشاركة منتخب الشباب بدور واحد من الأدوار الثلاثة للبطولة، ويشهد الموسم على مستوى فرق الشباب التي تتنافس على ألقاب بطولاته الأربع «الدوري العام، كأس السوبر، دوري سوبر الشباب، كأس الإمارات» مشاركة 5 فرق؛ وهي: الشارقة، الوصل، البطائح، والنصر، إضافة إلى منتخب الناشئين الذي يشارك فقط في الدوري العام.

وتتنافس 9 فرق للفوز بألقاب 3 بطولات بفئة الناشئين، وهي الدوري العام وكأس الإمارات وكأس السوبر، وفي فئة الأشبال ينشد 14 فريقاً للفوز بألقاب بطولات هذه الفئة السنية؛ وهي الدوري العام وكأس الإمارات وكأس الاتحاد المرتبط بمسابقة دوري الرجال.

ويشارك 14 فريقاً في منافسات مرحلة الصغار الذي يتضمن بطولة الدوري العام وكأس الإمارات، ويشهد الموسم إقامة مهرجانات البراعم بفئتيه (أ، ب) وتشارك فيه جميع الأندية المنظوية تحت مظلة الاتحاد.