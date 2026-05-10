أشبال الشارقة أبطال الثلاثية التاريخية لكرة اليد

تُوج فريق أشبال الشارقة «ب» بكأس الإمارات لكرة اليد للموسم الرياضي 2025-2026 على حساب فريق الشارقة «أ» بعدما تغلب عليه في المباراة النهائية للمرة الثانية هذا الموسم بعد مسابقة الدوري أيضاً، بنتيجة 25 - 23، والتي جمعت الفريقين، الأحد، على صالة نادي الشارقة الرياضي، وشهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً.



بهذا الإنجاز تواصل فئة الأشبال سيطرتها على كأس الإمارات للمرة التاسعة على التوالي والحادية عشرة في تاريخ النادي، وذلك بعد جمع اللقبين اللذين حققهما الشارقة بمسمى المسابقة السابق «كأس الاتحاد» موسمي 1982-1983 و2007 - 2008.



كما نجح أشبال الشارقة في الجمع بين لقبي الدوري والكأس والوصافة في المسابقتين 2025-2026، إضافة إلى حصد فريق الشارقة «ب» للنسخة الأولى من كأس المرتبط، في موسم تاريخي للمراحل السنية لكرة اليد، حققوا خلاله جميع الألقاب الممكنة «11 بطولة»، ويتبقى كأس الإمارات لفئة الصغار المتواجدين في الدور نصف النهائي.



توّج أبطال ووصيف نادي الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة والميداليات الفضية، ياسر علاي النقبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد،، ومحمد علي، عضو اتحاد كرة اليد، بحضور محمد صالح آل علي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وجاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد، وبدر الحمادي، مشرف المراحل السنية لكرة اليد



كما تسلم نادي الشارقة رسمياً درع التفوق العام بعدما استحوذ على 15 بطولة من أصل 16 مسابقة نظمها الاتحاد حتى الآن في الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك للمرة الـ 22 في تاريخه من أصل 26 نسخة منذ استحداث الجائزة.