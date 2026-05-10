اتحاد اليد والوصل يناقشان تطوير المسابقات ودعم المنتخبات

استقبل طارق سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، رئيس شركة الوصل للألعاب الجماعية والفردية، وفد اتحاد الإمارات لكرة اليد برئاسة سعود إبراهيم رئيس الاتحاد، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى الهادفة إلى تطوير لعبة كرة اليد ودعم مسيرة نجاحها خلال المرحلة المقبلة.



وكان في استقبال وفد الاتحاد كل من أحمد سعيد النعيمي مدير الألعاب الجماعية والفردية بالنادي، وغافان داوود مشرف كرة اليد، وأحمد صقر مدير الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوصل.

وضم وفد اتحاد الإمارات لكرة اليد كلاً من محمد حسن السويدي نائب رئيس الاتحاد، وعبدالسلام ربيع المحيربي الأمين العام، ود. منى إبراهيم الرئيسي، ومحمد علي الحمادي، وياسر علاي النقبي، ورحمة غالب المنصوري، أعضاء مجلس الإدارة.



شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير مسابقات كرة اليد، وسبل دعم الأندية والمنتخبات الوطنية، بما يسهم في تعزيز مكانة اللعبة ورفع مستوى التنافس خلال المواسم المقبلة، تأكيداً على أهمية تكاتف الجهود بين الاتحاد والأندية لتحقيق الأهداف المشتركة وتطوير منظومة كرة اليد الإماراتية.



وأكد سعود إبراهيم رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، أن الاتحاد يثمّن روح التعاون الكبيرة التي تبديها إدارة نادي الوصل، مشيداً بتجاوبها الفعال وحرصها الدائم على دعم توجهات الاتحاد والعمل المشترك بما يخدم مستقبل اللعبة.



وأضاف أن العلاقة بين اتحاد كرة اليد والأندية تقوم على الشراكة والتكامل في سبيل تحقيق المصلحة الواحدة، والتي تنعكس بشكل مباشر على تطوير اللعبة ودعم المنتخبات الوطنية، مؤكداً أن تضافر الجهود بين جميع الأطراف يمثل أساس النجاح والارتقاء بكرة اليد الإماراتية خلال المرحلة المقبلة.