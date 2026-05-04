طاقم تحكيم نسائي كويتي يقود نهائي كأس الوطن لكرة اليد

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة اليد طاقم تحكيم نسائي كويتي دولي يضم الحكمتين الدوليتين معالي العنزي ووداد النسيم، لتحكيم نهائي بطولة كأس الوطن لكرة اليد، والذي يجمع بين فريقي النصر والذيد، اليوم، على صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل، ويأتي هذا الترشيح، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة بالكفاءات النسائية في إدارة أبرز المباريات.



ويضم بقية طاقم التحكيم كلاً من: الحكم القاري إسماعيل سالم مسجلاً، وزميله القاري علي جعفر ميقاتياً، فيما يتولى المراقبة الفنية كل من الحكمين القاريين عبدالله خميس وجمال الشامسي.

ويأتي هذا الترشيح ليعكس التطور الملحوظ في مستوى التحكيم في المنطقة، والحضور المتنامي للكفاءات النسائية، وقدرتها على إدارة اللقاءات الحاسمة بكفاءة عالية وفق المعايير الفنية المعتمدة دولياً.